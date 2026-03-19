Mit den Debütanten Lennart Karl und Jonas Urbig, aber absprachegemäß noch ohne Jamal Musiala hat Julian Nagelsmann eine spannende Vorschau auf seinen WM-Kader gegeben. Größte Überraschungen im Aufgebot für die Länderspiele in der Schweiz und gegen Ghana sind nach langen Pausen Anton Stach von Leeds United (letzter Einsatz 2022) und der Stuttgarter Josha Vagnoman (einziger Einsatz 2023). Mit einer Berufung von Pascal Groß war ebenfalls nicht gerechnet worden. Erstaunliche Ausbootungen blieben am Donnerstag aus, beispielsweise fehlen aber Niclas Füllkrug, Karim Adeyemi und Angelo Stiller. Auch der Kölner Said El Mala ist nicht dabei. Antonio Rüdiger und Kai Havertz kehren erwartungsgemäß zurück, Deniz Undav hat sich mit starken Leistungen seinen Platz gesichert. Sieben Spieler kommen vom FC Bayern, ebenfalls sieben aus der Premier League, vier aus Stuttgart.

FC Barcelona in der Champions League : Flick übt sich in Grausamkeiten So gnadenlos wie beim 7:2 gegen Newcastle war Barça lange nicht mehr. Das liegt auch am Offensivfußball, den der deutsche Trainer seiner Elf eingeimpft hat – und an zwei glänzend aufgelegten Stürmern. SZ Plus Von Javier Cáceres ...

Alle Pfeiler einer möglichen WM-Stammelf werden in Basel (27. März) und Stuttgart (30. März) erwartungsgemäß versammelt sein – bis auf Musiala, der nach seinem Comeback in München wieder Sprunggelenksprobleme hat. Letztmals für die DFB-Elf lief er im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League gegen Italien (3:3) vor einem Jahr auf.



Die Nationalmannschaft trifft sich vor den Härtetests gegen zwei WM-Teilnehmer am Montag auf dem Gelände ihres Ausrüsters adidas in Herzogenaurach. In der zweiten Mai-Woche wird Nagelsmann seine WM-Tickets verteilen, er könnte aber zunächst einen größeren Kader berufen, den er sukzessive auf die erlaubten 26 Spieler schrumpft. Diese müssen Anfang Juni beim Weltverband FIFA gemeldet werden.



Ihr WM-Quartier bezieht die Nationalmannschaft in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina. Bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko spielt Deutschland in der Gruppe E gegen Curaçao (14. Juni/Houston), die Elfenbeinküste (20. Juni/Toronto) und Ecuador (25. Juni/East Rutherford).



Der Kader im Überblick:



TOR



Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Jonas Urbig (Bayern München)



DEFENSIVE



Waldemar Anton (BVB), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic (beide Bayern), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (BVB), Anton Stach (Leeds United), Jonathan Tah (Bayern), Malick Thiaw (Newcastle United), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)



OFFENSIVE



Serge Gnabry, Leon Goretzka (beide Bayern), Kai Havertz (FC Arsenal), Lennart Karl (Bayern), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Felix Nmecha (BVB), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Kevin Schade (FC Brentford), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (FC Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United)