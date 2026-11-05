Jürgen Klopp nominiert den 17-jährigen Gladbacher und den 33-jährigen Bremer. „Es ist ein bunter Mix aus sehr jung und durchaus erfahren“, sagt der Bundestrainer über seinen Kader.

Der erste große Schritt in die Welt des Männerfußballs bescherte Wael Mohya keine besonders angenehme Erfahrung. 571 Zuschauer waren Zeugen im Grenzlandstadion, als der 16 Jahre alte Juniorennationalspieler an einem Samstagnachmittag im späten November des vorigen Jahres ein Regionalligaspiel mit der U23 von Borussia Mönchengladbach gegen Rot-Weiß Oberhausen bestritt. Wie viele der Besucher bis zum Schluss der Begegnung geblieben sind, ist nicht bekannt. Spannend war es jedenfalls nicht mehr: Mohya und seine Mitspieler verloren die Partie 0:6.