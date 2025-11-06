Die Aktion unterlag einer hohen Geheimhaltungsstufe, jeder weitere Mitwisser hätte einer zu viel sein können. Also zog Jürgen Klinsmann es vor, lieber nicht zu viele Leute vorab zu informieren, und so war auch die verbandseigene PR-Abteilung überrascht, als sie mit kleinem Zeitvorsprung von dieser sensationellen Nominierung erfuhr. So klein war der Zeitvorsprung, dass es nicht mal reichte, um von dem geheimen Kandidaten ein gescheites Bild aufzutreiben. Während also alle anderen Mitglieder für den WM-Kader 2006 mit hübschen Filmchen präsentiert wurden, musste bei dem Überraschungsgast der Name genügen. „David Odonkor“ stand da nur, ohne Bild und ohne Kopf.