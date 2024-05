Weiter geht's mit der Häppchentaktik des DFB am Dienstag. Auch Niclas Füllkrug fährt mit zur EM. Der 31-Jährige von Borussia Dortmund wurde als fünfter Spieler beim Radiosender "1LIVE" bekannt gegeben. "Es macht mich so stolz", sagte Füllkrug, der in der Morningshow des Senders zugeschaltet wurde.

Montag, 13. Mai

Auch Torwart Manuel Neuer hat sein EM-Ticket bereits sicher. Neuers Name wurde von der Social-Media-Handwerkerin Chiara in einem Video-Clip bei Instagram präsentiert. Wenig überraschend plant Nagelsmann mit dem 38-Jährigen als Stammtorwart für das Heimturnier.

Detailansicht öffnen Gibt Richtung EM wohl sein Nationalelf-Debüt: Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern. (Foto: Tom Weller/dpa)

Der dritte Spieler, der seinen Namen im EM-Aufgebot sicher hat, ist Debütant Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern. Die Nominierung des 20-Jährigen wurde vom DFB über die RTL-Sendung "Exclusiv" verbreitet. Moderatorin Frauke Ludowig trug in der Sendung ein Trikot mit seinem Namen. Dass der Mittelfeldspieler im Aufgebot stehen wird, dürfte zugleich das EM-Aus für seinen Münchner Kollegen Leon Goretzka bedeuten.

Auch der Leverkusener Jonathan Tah, für viele der beste Innenverteidiger der Bundesliga-Rückrunde, ist dabei. Der DFB verkündete die Nominierung des Verteidigers gemeinsam mit dem durch Social-Media-Auftritte bekannten Altenpfleger Rashid Hamid via Instagram. Hamid überreichte der als Oma Lotti bekannten Seniorin in dem Clip ein EM-Trikot mit der Nummer 93 - eine Torte mit einem Bild von Tah verbarg sich schließlich in einem Karton.

Sonntag, 12. Mai

Als ersten Namen präsentierte der DFB den Dortmunder Verteidiger Nico Schlotterbeck. Die "Tagesschau" verkündete den Namen zuerst, der DFB kommentierte den Instagram-Post der Sendung mit drei Herzen in Schwarz-Rot-Gold. Nagelsmann belohnt Schlotterbeck für dessen zuletzt hervorragende Leistungen bei Borussia Dortmund, inklusive Einzug ins Finale der Champions League am 1. Juni gegen Real Madrid. Der Innenverteidiger hatte zuletzt im September 2023 beim 1:4 gegen Japan in Wolfsburg gespielt - dem letzten Spiel unter Bundestrainer Hansi Flick. Er sei "unheimlich dankbar", sagte Schlotterbeck.