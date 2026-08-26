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DFBDie undurchsichtige Rolle von Klopps Schattenmann

Lesezeit: 6 Min.

Bei der Einführung des Bundestrainers Klopp saß Marc Kosicke nicht auf dem Podium, ein Thema war er aber doch – und bleibt es.
Bei der Einführung des Bundestrainers Klopp saß Marc Kosicke nicht auf dem Podium, ein Thema war er aber doch – und bleibt es. Florian Wiegand/dpa

Ein Angriff von Hoeneß, Konter von Watzke – und ein bisher unbekannter Vertrag mit einer Agentur: Widersprüche rund um den langjährigen Klopp- und künftigen DFB-Berater Marc Kosicke belasten den Neustart der Nationalelf.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

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Für den sportlich arg zerzausten Deutschen Fußball-Bund soll bald ein neues Kapitel beginnen. In vier Wochen steigt das erste Länderspiel unter Bundestrainer Jürgen Klopp, der Verband bemüht sich nach Kräften, daraus einen großen Schub zu destillieren. Kürzlich wurde beschlossen, bei Heimspielen wieder Stehplätze anzubieten, und fast täglich dringen Details nach außen, was Klopp nun wieder plant und welcher Spieler auf welche Chance hoffen darf. Alle Antennen sind auf den 17. September ausgerichtet: Dann gibt Klopp seinen Kader für die Nations-League-Spiele bekannt.

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