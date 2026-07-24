Das gab es in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft noch nie: Der Bundestrainer übernimmt eine Elf, die deutlich kleiner ist als er. Zu Klopps Vita könnte diese Versuchsanordnung passen.

Die Tatsache, dass Jürgen Klopps neuer Arbeitgeber seinen Sitz in Frankfurt am Main hat, dürfte die Menschen in Mainz glücklich machen. Klopp trennen künftig nur etwa 50 Kilometer von seiner Geburtsstadt Mainz, in der er bestimmt bald wieder vorbeischauen wird. Trotz dieser geografischen Faktenlage könnte es allerdings sein, dass sie in Dortmund und Liverpool immer noch keine Ruhe geben, dass sie weiterhin darauf beharren, ebenfalls die Geburtsstadt von Jürgen Klopp zu sein. Offiziellen Dokumenten lässt sich zwar entnehmen, dass Klopp in Stuttgart geboren wurde, aber hier kann es sich eigentlich nur um eine Irreführung der Behörden handeln.