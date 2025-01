Der Deutsche Fußball-Bund hat am Freitagabend in würdigem Rahmen sein 125-jähriges Bestehen gefeiert. Der Bundeskanzler, der angekündigt hatte, sich in seinem Grußwort kurzzufassen, fasste sich in seinem Grußwort kurz. Die obligatorischen Einspielfilme – vier WM-Titel bei den Männern, zwei WM-Titel bei den Frauen! – gerieten nicht zur tumben Heldenverehrung, sondern offenbarten sogar eine Spur Selbstironie. Der Frauenfußball, den der DFB noch bis 1970 (!) als unschicklich abgelehnt hatte, war in der Leipziger Kongresshalle am Zoo angenehm gleichberechtigt vertreten. Und was für ein Coup, dass man dem Bundestrainer Julian Nagelsmann kurz vor dem Festakt eine Vertragsverlängerung bis 2028 abgerungen hatte!