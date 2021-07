Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat sich bei den weiblichen U-Mannschaften mit ehemaligen Nationalspielerinnen als Co-Trainerinnen verstärkt. Mit der 174-maligen Nationalspielerin Ariane Hingst stößt eine zweimalige Welt- und viermalige Europameisterin zum Team der U19-/U 20-Frauen. Zudem kommen Lena Lotzen (U16-Juniorinnen) und Julia Simic (U17-Juniorinnen). "Mit Lena Lotzen und Julia Simic ist es uns gelungen, zwei absolute Trainerinnen-Talente zu verpflichten, die wir in Zukunft gemeinsam fördern und weiterentwickeln möchte", sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, am Donnerstag in einer DFB-Mitteilung. "Hinzukommt mit Ariane Hingst eine Trainerin, die beim VfL Wolfsburg schon viele Erfahrungen an der Seitenlinie gesammelt hat."