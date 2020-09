Von Philipp Selldorf, Basel

Der Bundestrainer hatte noch nicht Stellung bezogen zum gegen Ende doch ziemlich bedrohten 1:1 seiner Mannschaft in der Schweiz, da traten am Schauplatz im Basler St.-Jakob-Park schon die Platzwarte in Aktion. Ein beeindruckendes Bild schweizerischer Akkuratesse tat sich damit auf. Sechs handfeste Männer fuhren hintereinander mit ihren Rasenmähern wie zu einer Parade auf und nieder und löschten die Spuren des just vergangenen Länderkampfs. Dieser hatte nach Ansicht einheimischer Experten eine wegweisende Fortentwicklung angezeigt: "Die Schweiz hat gestern einen Schritt Richtung Weltspitze gemacht", kommentierte die Basler Zeitung. Das Remis sei "für die Gäste sogar schmeichelhaft".

Mindestens Letzteres konnte man auch als Nicht-Schweizer teilen. Während Joachim Löw allenfalls nebenbei eine gewisse Form von Unzufriedenheit äußerte und umso ausführlicher die Bemühungen der Mitarbeiter hervorhob ("die Spieler, die da waren, haben wirklich alles gegeben und reingehängt"), äußerten Ilkay Gündogan und Toni Kroos vor den Fernsehkameras Kritik. Die routinierten Mittelfeldmänner haben zwar auch schon mehr Inspiration in die Mannschaft getragen als am Sonntag in Basel, aber sie ergaben mit ihrer Abgeklärtheit und Pflichtbereitschaft zumindest den soliden Faktor im deutschen Spiel und erfüllten die Rollenerwartungen. Das ließ sich nicht von allen sagen. "Es hat komplett an uns selbst gelegen", stellte Gündogan fest und ging dazu gern ins Detail. Schon in der ersten Halbzeit seien "vorne Bälle unnötig verloren gegangen", vor dem Ausgleich "spielen wir unbedrängt einen Fehlpass und laufen in einen Konter". Hinten hätten die Lösungen gegen das schweizerische Pressing gefehlt, vorne der Vorsatz, den Ball unbedingt behaupten zu wollen - "das ist kein Prozess, das ist ganz einfaches Fußballspiel. Wir müssen an den einfachen Dingen arbeiten."

Detailansicht öffnen Wieder eine Führung nicht ins Ziel gebracht: Toni Kroos und Leroy Sané beobachten, wie Timo Werner versucht, den Ball zu behaupten. (Foto: Christian Charisius/dpa)

Kroos sprach mit anderen Worten die gleichen Probleme an: Dass die Abwehrreihe kein Aufbauspiel zustande brächte ("müssen es hinten raus besser machen") und die Offensive zu viele Bälle verliere, und dass jederzeit alle den Ball fordern müssten - "nicht nur in den Phasen, in denen es gut läuft". Einig waren sich die beiden auch in einem anderen Anklagepunkt, Kroos führte ihn aus: "Wenn sechs Punkte zu verteilen sind, und du nur zwei holst, dann ist das enttäuschend." 1:1 gegen Spanien, 1:1 gegen Schweiz - das ist in der Tat nicht die Bilanz einer eingesessenen Fußball-Führungskraft. Spieler wie Kroos und Gündogan sind aus ihren Klubs - Real Madrid und Manchester City - höchste Ansprüche gewohnt, sie mussten nun erleben, dass ihre Maßstäbe beim DFB-Team nicht von allen geteilt werden.

Im Mannschaftssport Fußball verstößt es gegen das Grundgesetz, in der Öffentlichkeit persönliche Vorwürfe an Teamkollegen zu adressieren. Aber wenn Kroos und Gündogan kritisieren, vor dem 1:1 sei "vorne" "unnötig" der Ball in gegnerischen Besitz gelangt, dann wird Julian Brandt schon wissen, dass er gemeint ist. Julian Draxler und Timo Werner durften sich angesprochen fühlen, als es um die mangelhafte Ballbehauptung in der Offensive ging, Antonio Rüdiger, als die Spielentwicklung aus der Abwehr beanstandet wurde, und wenn Thilo Kehrer und Robin Gosens ernsthaft in sich gingen, dann müssten sie erkennen, dass sie auf ihren Außenbahnen häufig mehr Verstecken als Fußball gespielt haben. Dies zum Thema Bälle fordern. Gosens kam als einziger der drei Neulinge, die Löw zu dieser Reise gebeten hatte, zum Einsatz, seinem guten Ruf ist er in dem Doppel-Debüt nicht umfassend gerecht geworden. Bei Atalanta Bergamo hat er sich in der Serie A, aber auch in der Champions League, als abenteuerlustiger, torgefährlicher Flügelläufer hervorgetan, in der Nationalelf wirkte er nun schüchtern, und auch spielerisch kam er nicht gut zurecht. Die Fahndung nach Lösungen für die Außenpositionen geht weiter.

Detailansicht öffnen Deutschland kassiert auch in diesem Länderspiel wieder den Ausgleich: Silvan Widmer trifft, Robin Gosens kann es nicht verhindern. (Foto: AFP)

Wenn man nun den Bundestrainer im Lärm der Rasenmäher richtig verstanden hat, war er aber nicht geneigt, in solche ungemütlichen Diskussionen einzusteigen. Gleich nach dem Spiel pflegt Löw ohnehin Bedenkzeit zu fordern, er müsse sich "erst mal einen Überblick verschaffen", hatte er nach dem Spanien-Spiel einen typischen Satz gesprochen. Als er in Basel nach dem sportlichen Fazit befragt wurde, antwortete der Coach: "Sagen wir mal so: Die Gefühle sind ein bisschen gemischt. Mir sind die Schritte wichtig, aber man will die Spiele schon gewinnen." Sein Drang nach Fortschritten führte Löw diesmal zudem in ein unbekanntes Terrain. Indem er eine neuartige Form der mobilen Manndeckung anordnete, die unter anderem die Verteidiger Rüdiger und Matthias Ginter nötigte, ihre Gegenspieler bis in die schweizerische Hälfte zu verfolgen, begab er sich in ein seltsames Experiment. "Wir haben das noch nie gemacht, total Mann gegen Mann bis in des Gegners Hälfte, aber ich wollte das genau in diesen Spielen machen, ich wollte das einfach mal trainieren", erklärte Löw. Aber warum er das unbedingt wollte und welche Ziele er damit bezweckt, das verriet er nicht. Die Rasenmäher dröhnten weiter, Löw entschwand in die Nacht, aber eine tröstliche Botschaft an die erfolgsorientierten Stars Kroos und Gündogan hatte er immerhin hinterlassen: "Einige Spieler waren nicht da, bei den Spielen im Oktober kommen sie zurück, dann werden wir auch mal gewinnen in der Nations League."