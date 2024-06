Um diese und auch die diversen positiven Auffälligkeiten der deutschen Vorrunde geht es in dieser Ausgabe des SZ-Fußballtalks „Und nun zum Sport“. Denn tatsächlich ist es an der Zeit für ein Zwischenfazit: Was hat bisher gut geklappt, was weniger und wie sind die Aussichten für die K.-o.-Runde? Moderator Jonas Beckenkamp spricht diesmal mit den EM-Auskennern und Vor-Ort-Reportern Sebastian Fischer und Martin Schneider.

