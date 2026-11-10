Ob die Rückkehr von Niclas Füllkrug zur Nationalmannschaft dem deutschen Fußball zu Ruhm und Erfolg verhilft, das muss sich bei den beiden Nations-League-Spielen in Serbien und gegen die Niederlande erst noch zeigen. Einen Gewinner gibt es aber auf jeden Fall, und das ist Niclas Füllkrugs Kleiderschrank.

Diesen wird künftig ein Deutschlandtrikot schmücken, das seiner Meinung nach weit mehr darstellt als ein Stück Ober- und Arbeitsbekleidung. „Dieses besondere schwarz-weiße Trikot mit den drei Streifen drauf, in dem jetzt eine Ära enden wird, noch mal zu tragen, mit nach Hause zu nehmen und in meinen Schrank zu hängen“, darauf habe er sich schon gefreut, bevor er überhaupt den Treffpunkt in Herzogenaurach erreicht hatte, erzählte Füllkrug: „Das hat einen besonderen Stellenwert mit der gesamten Historie, die da mitspielt.“

Podcast „Und nun zum Sport“ : DFB in der Nations League: Klopps Pläne mit Rückkehrer Füllkrug Der Bremer Stürmer trifft und trifft und bringt auch sonst manch vermisste Qualität mit ins Nationalteam. Was sich der Bundestrainer von ihm erhofft und was sich auf der Torhüterposition noch tun könnte. Von Jonas Beckenkamp, Christof Kneer und Thomas Hürner ...

Mehr als 70 Jahre Partnerschaft zwischen der in Herzogenaurach beheimateten Firma Adidas und dem DFB enden zum Jahreswechsel, wenn der amerikanische Konkurrent Nike den Job des Ausrüsters übernimmt. Es trifft allerdings nicht zu, dass Niclas Füllkrug bereits auf der Welt war, als die Beziehung damals begonnen hat, obwohl man den Eindruck bekommen konnte, wenn zuletzt über ihn geschrieben und gesprochen wurde. Ein Tor nach dem anderen, seitdem er wieder für Werder Bremen spielt, das ist das eine, so hieß es überall, aber da sei halt auch sein hohes Alter. Oft klang es, als ob schon bald nichts mehr mit ihm anzufangen und das Ende nahe wäre. Selbst der Bundestrainer Jürgen Klopp nahm Stellung: „Er ist 33. Das ist nicht meine Schuld.“

Dass Klopp den erstaunlich erfolgreichen Bremer Angreifer – neun Tore in neun Ligaspielen – trotzdem zur Länderspielrunde eingeladen hat, änderte erst mal nicht viel an der äußeren Wahrnehmung. Als sich Füllkrug am Dienstag nach knapp anderthalb Jahren Absenz vom DFB-Team auf der Pressekonferenz vorstellte, hat es keine zwei Minuten gedauert, bis er auf seine betagte Existenz angesprochen wurde und auf die Perspektive, die ihm mit 33 Jahren als Nationalspieler bleibe. Die Frage traf ihn allerdings nicht unvorbereitet. „Mein Alter ist Fakt“, erwiderte er, um dann listig auf Miroslav Klose zu verweisen, das Idol seiner Jugend und nun auch das Vorbild in der Gegenwart. Denn das ist ja auch ein Fakt, den Füllkrug als „interessant“ bezeichnete: Klose war 36 Jahre alt, als er mit der Nationalelf Weltmeister wurde.

Die Nationalelf habe „ein ganz anderes Gesicht“, sagt Füllkrug, „man spürt eine krasse Veränderung“

Auf seine Perspektive als Nationalspieler blickt der ins Weserstadion zurückgekehrte Torjäger „ganz entspannt“, so sagt er zumindest. Erst mal freue er sich, überhaupt berufen worden zu sein, „eine Bestätigung und Anerkennung für das, was man macht“. Zumal da die neue Nationalmannschaft „ein ganz anderes Gesicht“ habe, „man spürt eine krasse Veränderung“.

Zugleich gab er zu verstehen, dass auch er nicht mehr derselbe Spieler ist, der er bei seiner letzten Berufung im September 2024 war. Damals war er gerade von Borussia Dortmund zu West Ham United gewechselt, wo er immer noch unter Vertrag steht (Werder hat ihn ausgeliehen). Vorübergehend lernte er bei der AC Mailand auch noch die italienische Serie A kennen, in den beiden Jahren habe er „nichts verlernt“, sagte er mit unverkennbarem Bemühen um Understatement. In der Bundesliga erlebt ihn das Publikum als Spieler, der seinen fußballerischen Horizont erweitert und sich als Fußballer noch mal neu erfunden hat. In der Rolle des multifunktionalen Offensivspielers, als der er bei Werder einen bestimmenden Schwerpunkt setzt, hatte man ihn bisher nicht kennengelernt. Das erstaunt ihn selbst ein wenig: „Ich habe eine Statistik gesehen, dass ich im Spiel gegen Stuttgart 77 Ballkontakte hatte – das ist schon viel für einen Mittelstürmer. Meine Mannschaft, Werder Bremen, braucht mich auch in anderen Positionen.“

Oder hat auch das mit dem Alter zu tun – diesmal auf vorteilhafte Weise? Dass Harry Kane, auch schon 33, zuletzt genauso für seine Lieferdienste und die selbstlose Teamarbeit gewürdigt wurde wie für seine Tore, und er möglicherweise eben deshalb vor den Artisten Kylian Mbappé und Lamine Yamal den Goldenen Ball erhalten hat, das hat Füllkrug aufmerksam und gern zur Kenntnis genommen („ein positives Zeichen“). Zumal da er sich selbst gerade von der tradierten Torjäger-Rollenzuteilung emanzipiert: „So wie ich jetzt spiele, spiele ich seit Jahren“, sagt er, „jetzt ist es auffälliger, weil ich in einer Mannschaft spiele, der ich damit sehr weiterhelfen kann. Ich glaube, ich habe die Qualitäten dazu, um in diesen Bereichen auch zu spielen. Es ist immer leicht, Stürmer nur über Tore zu definieren, aber Stürmer können auch ganz anders zu einem Spiel beitragen.“ Zumal ihm nun die Erfahrung seines langen Fußball-Lebens zugutekomme: Bei Angreifern werde „vieles über den Kopf entschieden: Handlungs-und Reaktionsgeschwindigkeit, Gefühl, Timing“.

Niclas Füllkrug hat nicht behauptet, dass er zur Nationalmannschaft zurückgekehrt ist, um sich dort wie in Bremen als heimlicher Spielmacher zu etablieren. Seine alte Rolle im DFB-Team würde ihm vollauf genügen: „Wenn man einen Spieler hat, der von der Bank Außerordentliches leisten kann und andere Spieler es von Beginn an besser können, dann hat man da doch eine coole Kombination“, stellte er mit der Weisheit des Alters fest.