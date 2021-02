Von Anna Dreher, Aachen/München

Das deutsche Fußballnationalteam der Frauen ist mit einem Sieg ins neue Länderspieljahr gestartet. Beim Drei-Nationen-Turnier "Three Nations. One Goal" gewann die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Sonntagabend in Aachen 2:0 (1:0) gegen Belgien. Nach gerade einmal 88 Sekunden brachte Kapitänin Svenja Huth (VfL Wolfsburg) die Gastgeberinnen in Führung. In der 55. Minute gab Huth dann die Vorlage zum sehenswert geschossenen 2:0 durch Lea Schüller (FC Bayern). 500 Tage vor dem Beginn der Frauen-EM in England - nach der verpassten Olympia-Qualifikation der nächste große Wettbewerb für die DFB-Frauen - ergaben sich noch weitere Chancen, die das Team gegen sehr defensiv eingestellte Belgierinnen aber nicht nutzen konnte. Am Mittwoch wird das Turnier, das im Zeichen der gemeinsamen Bewerbung für die WM 2027 steht, mit der Partie Deutschland gegen Europameister Niederlande (18.30 Uhr, Eurosport) abgeschlossen.