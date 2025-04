Als die Partie schon so gut wie vorbei war, geriet eines der großen Vorhaben dieses Abends noch mal ordentlich in Gefahr. Nach einem ersten, missratenen Klärungsversuch im deutschen Strafraum bei einem der seltenen gefährlichen Gegenangriffe landete der Ball wieder bei den Schottinnen. In den ersten Schuss warf sich DFB -Kapitänin Giulia Gwinn, nur lieferte der Abpraller eine Vorlage für Lauren Davidson. Kaum Distanz zum Tor, der ganze Raum voller hektischer Spielerinnen, aber Ann-Katrin Berger behielt jene Ruhe und starken Reflexe, die sie zur deutschen Nummer 1 gemacht haben, und lenkte den Schuss an die Latte. Von der Unterkante donnerte der Ball vor die Linie, und bevor noch eine Schottin angerauscht kommen konnte, klärte Vize-Kapitänin Janina Minge energisch in den Nachthimmel von Dundee.

Kein spätes Gegentor, damit war der Abend gerettet. Denn die klare Erwartung, die Bundestrainer Christian Wück vor dieser Partie in der Nations League an seine Fußballerinnen formuliert hatte, lautete ja: zu Null spielen, keine Patzer in der Defensive, sondern ein kompromissloser Auftritt. Mangelnde Stabilität ist das, was Wück knapp drei Monate vor der Europameisterschaft in der Schweiz (2. bis 27. Juli) noch ordentlich Sorgen bereitet. Und dieses Thema bleibt auf der Agenda, am Freitag konnte sich der 51-Jährige weitere Notizen dazu machen - bei einem Gegner, der sich nicht für die EM qualifiziert hat und für die Deutschen angesichts ihres Anspruchs nicht als Maßstab gelten kann.

Die Beinahe-Gegentor-Szene aus der 90. Minute passte gut zur derzeitigen Verfassung: zufriedenstellendes Ergebnis, aber auf dem Weg dorthin zu fahrig und zu fehlerhaft. „Das darf eigentlich nicht passieren, dass wir noch mal so ins Straucheln kommen“, kritisierte Wück den besagten Moment. Das 4:0 (2:0) fällt in die Kategorie Pflichtsieg: die Tabellenführung in Gruppe A1 der Nations League gefestigt, genug Treffer erzielt, um das Selbstbewusstsein aufzutanken. Aber eben getrübt von mangelndem Spielfluss und Patzern, die andere besser zu nutzen und zu bestrafen wissen. Vor allem in der ersten Halbzeit fanden die Deutschen zu selten spielerische Lösungen, wirklich Dynamik kam kaum auf. Dabei erwischten sie einen idealen Start.

„Ich weiß ja, was in den Mädels steckt und dass sie es eigentlich können“, sagt Bundestrainer Wück

Die erste Minute war noch nicht vorbei, da zog Elisa Senß nach einer Ecke so entschlossen von der Strafraumgrenze ab, dass der Ball nicht anders konnte, als nach 55 Sekunden im Tor zu landen. Ein Eigentor von Sophie Howard in der 21. Minute gab den Deutschen zusätzliche Sicherheit, was zu zwei weiteren guten Chancen führte - nicht aber die Fehlerquote reduzierte. Sie hatten Probleme mit dem Pressing der Schottinnen, in den Zweikämpfen waren sie zu zögerlich, der Spielaufbau stockte. Hätte man das Zwischenergebnis nicht gekannt und nur den Gesichtsausdruck des Bundestrainers gesehen, wäre auch ein Rückstand interpretierbar gewesen. In Wücks Mimik lag viel Unzufriedenheit, die auch zu hören war. „Weil einfache Fehler passiert sind“, erklärte er später im ZDF. „Ich weiß ja, was in den Mädels steckt und dass sie es eigentlich können. Das sind Sachen, da müssen wir uns weiterentwickeln.“

Die durch Unsicherheit entstandenen Fehler sind auch darauf zurückzuführen, dass sich noch immer keine Stammelf herausgebildet hat. Die Einzigen, die es in allen sieben Partien unter Christian Wück durchgängig in die Startelf schafften, sind Giulia Gwinn, Janina Minge und Klara Bühl. Die Ursache liegt nicht nur im Umbruch mit Rücktritten von Führungsspielerinnen wie Alexandra Popp und Marina Hegering, oder in langwierigen Verletzungen wie den Kreuzbandrissen von Lena Oberdorf und Bibiane Schulze Solano. Sondern auch daran, dass nicht alle voll überzeugen konnten, weil vielen gerade Prozente zu fehlen scheinen. Gegen Schottland kam mit Franziska Kett vom FC Bayern die achte Debütantin unter Wück zu ihrer Premiere - gezwungenermaßen als Linksverteidigerin statt auf einer offensiveren Position, was ihre Nervosität erhöhte.

Das 4:0 nutzte so manche, um in diesem Vakuum Argumente für eine EM-Nominierung zu sammeln. In der Viererkette rückte neben Kett auch Sophia Kleinherne auf und spielte kämpferisch. Auf der Zehnerposition durfte Technikerin Linda Dallmann beginnen und bewies, dass sie nicht nur als Joker Impulse setzen kann - auch wenn das Zusammenspiel mit Dirigentin Sjoeke Nüsken bisweilen etwas schwerfällig lief. Elisa Senß stach im Mittelfeld als Antreiberin hervor. Wobei Nüsken und Senß ohnehin als gesetzt gelten können. Auffällig aber war vor allem Jule Brand, die den Platz abrannte, als gebe es einen Bonus für die meisten Meter. Viel lief über die Außenbahnspielerin. Fast schon befreit wirkte ihr Auftritt. Und womöglich ist genau das ein Punkt, der dem Nationalteam zugutekommen könnte.

Die Steigerung nach der Pause und mehr Effizienz im Abschluss zählen zu den Pluspunkten des Schottlandspiels

Spielerinnen wie Brand und Dallmann sind beim VfL Wolfsburg und beim FC Bayern auf weniger Einsatzzeit gekommen, als es ihren Vorstellungen entspricht. Beide sind mit ihren Klubs im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Was laut Wück für alle Münchner und Wolfsburger Spielerinnen „nicht förderlich war, weil das am Selbstbewusstsein der Spielerinnen kratzt“. Aber auch dieser Umstand scheint dazu beizutragen, dass Brand und Dallmann im Nationalteam aufblühen. Andere Umgebung, andere Bedingungen, das kann motivieren. Beide waren an diversen Offensivaktionen beteiligt. Hinzu kommen die Debütantinnen. Kett agierte trotz Nervosität mutig. Und nachdem Cora Zicai für Klara Bühl eingewechselt wurde, dauerte es nach einer ersten verpassten Gelegenheit nur zehn Minuten, bis sie traf (57.). Für die 20-Jährige war es das zweite Tor im dritten Länderspiel. Alara Şehitler, 18, spielte nach ihrer Einwechslung für Kett gehemmter als gewohnt - aber eben auch auf ungewohnter Position. Durch das Siegtor von Lea Schüller (59.) war der Ergebnisdruck ohnehin raus.

„Wir hatten viel Dampf nach vorne. Es ist noch nicht alles perfekt, aber wir haben einen guten Schritt gemacht Richtung EM“, meinte Kapitänin Gwinn: „Wir können viel mitnehmen aus diesem Spiel.“ Gwinn ist offensichtlich Optimistin, lernen kann man schließlich auch aus Fehlern. Dass die Deutschen diesmal den Start nicht so verschlafen haben, wie es in den ersten Partien unter Wück auffällig gewesen war, ist allerdings tatsächlich ein Pluspunkt. Wie auch die Steigerung nach der Pause und grundsätzlich mehr Effizienz im Abschluss. Diesen Dienstag gilt es in Wolfsburg (17.45 Uhr, ARD) beim Wiedersehen mit den Schottinnen zu beweisen, dass der Lerneffekt auch im Sinne der Abstimmung innerhalb und zwischen den Mannschaftsteilen weiter greift. Aber das Beruhigende für alle ist: Solange die Ergebnisse stimmen, geht es für die DFB-Frauen auch bei der Europameisterschaft in die nächste Runde.