In der 34. Minute ist es so weit gewesen, Merle Frohms konnte zeigen, dass sie auch diesen für eine Torhüterin wichtigen Bewegungsablauf im Repertoire hat. Die 24-Jährige sprang in die Luft, boxte den Ball weg und tat das im Duell mit Christina Kokoviadou gleich so energisch, dass sie Glück hatte, nicht frühzeitig vom Platz zu müssen. Ansonsten aber ist es ein ruhiger Dienstagmittag mit der deutschen Nationalmannschaft für sie gewesen. Alexandra Popp (33. Minute), Lena Oberdorf (40.), Sandra Starke (66.), Pauline Bremer (75.) und Klara Bühl (90.) sicherten dem Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen Griechenland einen 5:0 (2:0)-Sieg. Nach dem 10:0 gegen Montenegro sowie 16 paritätisch aufgeteilten Treffern in den beiden Spielen gegen die Ukraine folgte also der nächste Punktegewinn in der Qualifikation zur EM 2021. Deutschland bleibt mit viel Vorsprung Gruppenerster.

Und während sich Frohms nach ihrem erfolgreich beendeten Arbeitstag ihre wenig strapazierten Handschuhe auszog, saß diejenige, die in dieser Mannschaft sonst verantwortlich dafür ist, Tore zu verhindern, zu Hause in Lomitz im Wendland auf dem Sofa vor ihrem Fernseher.

Almuth Schult, 28, ist bei der deutschen Nationalmannschaft unangefochten die Nummer eins. Die bei den Frauen in diesem Jahr anhaltend gestellte Torwartfrage ist nicht geleitet gewesen von, zum Beispiel, dem Wunsch nach mehr Gleichberechtigung zwischen dem einen und dem anderen Torhüter. Sondern eine, bei deren Beantwortung der Körper von Schult der entscheidende Faktor war - und ist.

Detailansicht öffnen Eine Lautsprecherin auf und neben dem Platz: Almuth Schult. (Foto: REUTERS)

Auf eine hartnäckige und gefährliche Masern-Infektion, die Schult während eines Trainingslagers mit dem VfL Wolfsburg zu Jahresbeginn ausknockte, folgte eine Verletzung an der rechten Schulter. Nach dem Gewinn von Pokal und Meisterschaft ließ sich Schult wenige Wochen vor der Weltmeisterschaft in Frankreich untersuchen. Die genaue Diagnose wurde nicht bekannt gegeben. Auch während der WM wurde dazu geschwiegen, Schult sagte immer wieder, sie fühle sich gut - und es war nicht ganz klar, wen sie damit vor allem überzeugen wollte: sich selbst, ihre Mannschaft oder die Gegnerinnen.

Erst in einer Ende September ausgestrahlten Dokumentation des NDR hat Schult einen Einblick gegeben, das Ausmaß der Verletzung war wohl erst nach der Operation im Sommer klar: Die lange Bizepssehne und eine Gelenklippe waren ab-, eine Kapsel angerissen. Dass sie dennoch ihre erste WM als Nummer eins bestritt, wunderte selbst den Arzt. Aber Schult wollte das unbedingt. "Wenn man weiß, man wird gebraucht, dann geht man über Grenzen. Als Torwart muss man immer suggerieren, dass es einem gut geht", sagt Schult in dem Film. "Wenn der Gegner eine Schwäche erkennt, wird er mehr aufs Tor schießen. Und dann steht man da und sagt: Du schießt hier keinen Ball rein, mir gehts super. Das musste ich dieses Jahr leider sehr oft schauspielern."

Detailansicht öffnen Die eine zurückhaltend, die andere laut: Merle Frohms vertritt die verletzte Almuth Schult. (Foto: Karina Hessland/Getty Images)

Das 1:2 im Viertelfinale gegen Schweden beendete nicht nur die WM für die Deutschen (und bedeutete das Verpassen der Olympischen Spiele 2020), sondern auch Schults Schmerzresistenz gegen ihren Körper. Die OP markiert den Anfang einer langen Rehabilitationsphase. Bis zu Schults Rückkehr könnten fünf bis acht Monate vergehen, schätzt sie. "Das ist jetzt einfach wieder eine Erfahrung, aus der ich stärker herauskomme", sagte Schult der SZ. "Beim VfL und bei der Nationalmannschaft läuft es gut, das macht es mir leichter. Ich gebe mir Zeit, wieder komplett fit zu werden."

Es ist eine ungewöhnliche Situation. Die 1,80 Meter große Schult ist mit ihrer Reaktionsschnelligkeit, Strafraumbeherrschung und Persönlichkeit zu präsent, als dass sie - trotz mancher Patzer - sonst Pausen einlegen hätte müssen. Das weiß die zweite Garde, zu der noch Laura Benkarth, 26, vom FC Bayern München und die bei HSC Montpellier spielende Lisa Schmitz, 27, gehören. Und so ist Schults Verletzung auch eine Chance. Für Frohms, weil sich die Torhüterin des SC Freiburg sonst wohl kaum mit einer derartigen Einsatzgarantie seit der WM hätte zeigen können. Und für die Nationalmannschaft, die in ihrer selbst ausgerufenen Findungs- und Entwicklungsphase unverhofft auch testen kann, wie es ist, wenn nicht die laute Stimme von Schult über den Platz hallt und sie deren Selbstbewusstsein und die Erfahrung aus 64 Länderspielen nicht hinter sich weiß. Frohms ist zurückhaltender in ihrer Art und zeigt bisher weniger den Drang, sich so stark in den Spielaufbau einzubringen wie Schult. Es ist Frohms zweites Jahr in der DFB-Auswahl, acht Länderspiele hat sie bisher bestritten. Ihre ersten Einsätze im Herbst 2018 fallen ebenfalls in eine Phase, in der Schult verletzt ausgefallen war, nachdem sie sich im Champions League-Spiel bei Atletico Madrid am Sprunggelenk verletzt hatte. Nun steht Frohms erneut verstärkt im Fokus. Als Jüngste kann sie schon jetzt zu einer starken Nachfolgerin von Schult aufgebaut werden. Dass die Wahl auf sie gefallen ist, liegt aber auch an ihrem fußballerischen Können, das gegen schwächere Gegner zuletzt nicht so stark gefordert wurde. "Aber Merle muss grundsätzlich erst mal in ihre neue Rolle mit all ihren Anforderungen hineinwachsen", sagt DFB-Torhütertrainer Michael Fuchs. "Da sind diese Spiele wichtig für ihre Erfahrung und Entwicklung." Der erste ernsthafte Test steht bereis fest: Am 9. November gegen die offensivstarke englische Auswahl. Im Wembley-Stadion. Vor mehr als 77 000 Zuschauern.