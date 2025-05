Seit ein paar Monaten macht auch Lena Oberdorf einen Podcast, in unregelmäßigen Abständen ploppen Folgen auf, wie es ihre Zeit eben gerade so zulässt. Die neuste Episode erschien am Tag der Bekanntgabe des erweiterten Kaders für die nächsten Partien des deutschen Nationalteams in der Nations League . Und Oberdorf sagte einen interessanten Satz: „Ich darf zur Natio, was mich extrem freut, einfach die Leute wiederzusehen“, leitete die Fußballerin ein, bevor sie präzisierte: „Also, ich darf nicht spielen, aber trotzdem einfach dabei zu sein und dieses Flair mitzubekommen, ist schon cool.“

Dabei hatte doch Bundestrainer Christian Wück am Mittag bei der Pressekonferenz gemeint, er wolle „das Ganze wirklich offen lassen“ und abwarten, wie das Training laufe. Und hatte damit ausdrücklich die Option gewahrt, dass Oberdorf nach ihrem im Juli 2024 erlittenen Kreuzbandriss ihr Comeback gibt. Lag hier ein Missverständnis vor?

Wück hält viel von Oberdorf. Wenn alle Beteiligten zu dem Schluss kämen, „dass es Sinn macht“, traut er ihr eine wichtige Rolle bei der EM in der Schweiz zu. Zwar nicht als Stammspielerin, aber dabei hätte er sie schon gerne. Das Problem ist nur: Die 23-Jährige trainiert wieder voll, hat aber noch kein Spiel absolviert. Deshalb gehe es nun „erst einmal darum, ihr die Möglichkeit zu geben, sich bei uns zu präsentieren. Wir wollen sehen, wie sie sich gibt – und dann schauen wir mal.“ Je näher der EM-Auftakt der DFB-Frauen am 4. Juli rückt, desto mehr drängt die Klärung der Personalie, von der andere Entscheidungen abhängen. Und nun diese Irritation, die rund um die Kommunikation des Bundestrainers nicht die einzige gewesen ist.

Wück hat womöglich mehrmals die Erwartungshaltung seiner Spielerinnen falsch eingeschätzt

Was Oberdorf diesen Freitag in Bremen gegen die Niederlande (20.30 Uhr, ZDF) und am 3. Juni in Wien gegen Österreich angeht, teilte der FC Bayern mit, dass sie nicht eingesetzt werde. In einem Gespräch am 11. Mai zwischen Verantwortlichen des Vereins und des Verbands sowie Oberdorf sei beschlossen worden: Sie trainiert mit, aber nur als Ergänzungsspielerin. Auch Wück hatte von einem guten Austausch erzählt, „offen und ehrlich“ sei gesprochen worden. Nun lässt sich spekulieren, wieso der 51-Jährige die getroffene Absprache nicht klar benannte, wenn die Abstimmung der Beteiligten doch vermeintlich ideal war.

Einen Tag nach der Nominierung meldete sich Felicitas Rauch bei Instagram zu Wort. „Mich nicht einzuladen, ist das eine. Mich nicht zu informieren und mir nicht mal einen Grund zu nennen, verstehe ich einfach nicht“, schrieb die 29-Jährige. Sie wünsche sich „eine viel transparentere Kommunikation“. Nun kann man darüber diskutieren, bei wem sich ein Bundestrainer wann und wie oft melden muss. Ob es bei einer weiteren Absage einen weiteren Anruf braucht – oder ob der erst wieder bei einer Nominierung nötig ist. Ein Thema aber ist es wohl.

Zuvor hatte Nicole Anyomi, in dieser Bundesligasaison die Spielerin mit den meisten Torbeteiligungen (14 Treffer, neun Assists für Eintracht Frankfurt), davon berichtet, dass es keinen Kontakt mit Wück gegeben habe. Ebenso Carolin Simon, seit geraumer Zeit nicht berufen, aber Stammkraft in der Abwehr von Doublesieger Bayern. Das wirkt dann doch eher unglücklich – auch wenn es Simon zufolge noch zu einem klärenden Gespräch kam. Mit Anyomi gab es das später ebenfalls, sie war zum aktuellen Lehrgang eingeladen, musste jedoch aufgrund von Knieproblemen absagen.

Ob Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf es trotz langer Verletzungspause in den EM-Kader schafft, ist eine der großen Fragen vor dem Turnier in der Schweiz. (Foto: David Inderlied/Kirchner-Media/Imago)

Wück hat also mehrmals die Erwartungshaltung falsch eingeschätzt und die Telefonate erst als Reaktionen nachgeholt. Angesprochen auf die Thematik, die für Laura Freigang „ein bisschen der Elefant im Raum“ war, erzählten sie und Rebecca Knaak bei einer Medienrunde von einer Aussprache in Bremen. Diese Besprechung sei vom Trainerteam selbst ausgegangen. „Ich glaube, dass wir das alles ziemlich differenziert sehen. Wir haben darüber gesprochen. Alle sind bemüht, zueinanderzufinden. Das ist das Wichtigste“, fand Freigang. Außerdem sei es doch so: „Der Christian ist neu zur Mannschaft dazugekommen, er muss wahrscheinlich auch seinen Weg finden. Und wir müssen ihn auch in gewisser Weise verstehen können.“ Die Angelegenheit sei nun so besprochen, dass „für uns gar keine Fragen mehr aufkommen sollten“. Damit war der Elefant fürs Erste aus der Kabine geschoben.

Bei der Diskussion um Lena Oberdorf kommt dem Bundestrainer eine Aussage von Philipp Lahm in den Sinn

Neben der Kommunikation führen die Ereignisse auch zur Kaderplanung. Beispiel Rauch. Sie hat sich bei North Carolina Courage in der starken US-Liga NWSL etabliert, 50 Länderspiele seit 2015 absolviert, ist Mitglied im Mannschaftsrat und zählt als Linksverteidigerin – wie Carolin Simon – zu jener Art von Spezialistin, die gerade dringend gesucht wird. Dass sie mit einer Nominierung rechnet, ist nachvollziehbar. Wück aber bevorzugt für seinen Offensivfußball zumindest derzeit die Spielweise von Sarai Linder, 25, und Franziska Kett, 20, obwohl diese sich nach einer Verletzung gerade zurückkämpft und kaum für den FC Bayern gespielt hat. Natürlich tue es „unheimlich weh“, auf Rauch und Simon zu verzichten, sagte Wück. Aber: „Meine Aufgabe ist es, ein gut funktionierendes Team zusammenzustellen.“ Er hoffe, dass die Fähigkeiten von Linder und Kett „uns als Mannschaft mehr weiterhelfen“.

Und Oberdorf? Die würde mit ihrer Athletik, Zweikampfstärke und Präsenz im defensiven Mittelfeld natürlich helfen – wenn sie fit ist. Fährt sie zur EM? In welcher Rolle? Wer muss dann daheim bleiben? Eine EM-Entscheidung sei noch nicht gefallen, sagte der Bundestrainer zuletzt. Welche Tendenz er hat, lässt sich aus einer Geschichte schließen, die er über Philipp Lahm erzählte. Als der frühere DFB-Kapitän einst gefragt wurde, wer für ihn beim WM-Titel 2014 der wichtigste Spieler gewesen sei, habe er geantwortet: Roman Weidenfeller. Der Torwart bekam bei dem Turnier keine Sekunde. Für die Atmosphäre aber sei er enorm wichtig gewesen.

Ob Lena Oberdorf spielt, dabei ist, oder ob die EM für sie – wie 2023 die WM für Giulia Gwinn – zu früh kommt, muss Christian Wück indes noch nicht entscheiden (und auch noch nicht kommunizieren). Erst am 12. Juni wird das endgültige Aufgebot bekanntgegeben.