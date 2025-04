DFB-Frauen in der Nations League:Der Gerüstbauer muss experimentieren

In ihrer ersten Pressekonferenz als frisch ernannte Nummer 1 bekam Ann-Katrin Berger noch mal ganz grundsätzliche Fragen gestellt. Was sie dazu gebracht habe, Fußball zu spielen. Wie sie sich nach Niederlagen fühle. Welchen Berufswunsch sie als Kind gehabt habe. Was Grundschüler eben so interessiert. Eine Klasse aus Frankfurt war vom Deutschen Fußball-Bund eingeladen worden im Rahmen einer Kooperation: Das nächste Heimspiel des deutschen Nationalteams überträgt erstmals auch der Kinderkanal von ARD und ZDF; und falls der Sport nicht unterhaltsam genug ist, wurde sicherheitshalber Bernd das Brot als Pausenunterhaltung engagiert.

Jedenfalls verriet die 34-Jährige durchaus Neues, neben dem Fußball „wollte ich immer Übersetzerin für Schwerhörige werden, das ist bis heute ein kleiner Traum von mir“. Die gute Nachricht war, dass Berger bei dieser Gelegenheit nicht auch noch verriet, dass sie ihre Karriere beim DFB und dem US-Klub NJ/NY Gotham FC demnächst beenden werde, um diesen alternativen Plan ernsthafter zu verfolgen. Dann hätte sich der Bundestrainer bald wieder auf die an dieser Stelle eben erst beendete Suche machen müssen. Dabei sucht er ja ohnehin noch.

Wenn Christian Wück an diesem Freitagabend um 20.35 Uhr im Tannadice Park von Dundee den Anpfiff der Nations-League-Partie gegen Schottland hört, dann sind es noch 91 Tage, bis die Europameisterschaft in der Schweiz am 4. Juli für die Deutschen mit dem Auftakt gegen Polen beginnt. Das klingt erst mal nach ordentlich Zeit. Runtergebrochen aber bleiben zur Vorbereitung auf das Turnier nur noch die Spiele gegen Schottland jetzt und kommenden Dienstag in Wolfsburg (17.45 Uhr, ARD) sowie Ende Mai gegen die Niederlande und Anfang Juni gegen Österreich. Und drei Monate sind vor allem deshalb wenig, weil Wück sich zwar nach langer Bewerbungsphase auf Berger als Nummer 1 festgelegt hat und also wie Vorgänger Horst Hrubesch bei Olympia auf die Erfahrung der Schwäbin baut. Damit steht ein wichtiger Pfeiler. Das gesamte Gerüst aber steht noch nicht.

Es werde so lange getestet, bis man sicher sei „dass wir mit der besten Truppe zur Europameisterschaft fahren“, so Wück

Der 51-Jährige hat das zuletzt ganz offen bekundet. Soll bloß kein Zuschauer überrascht sein, wenn der Ball auf schottischem Rasen nicht so flüssig von einem Fuß zum nächsten geschickt wird. Kritiker könnten einwenden, dass sie das – abgesehen vom tatsächlich furiosen Wück-Einstand vergangenen Oktober gegen Europameister England – aus den vergangenen sechs Auftritten ohnehin schon gewohnt sind. Dass es bisweilen noch gewaltig ruckelt, konnte manch gutes Ergebnis nicht kaschieren. Wück beschwichtigte zuletzt zwar obligatorisch, er glaube nicht, „dass wir uns vor anderen Nationen verstecken müssen“. Aber er gestand eben auch, dass er sich die Entwicklung etwas einfacher vorgestellt habe: „In meiner idealen Traumwelt wären wir schon weiter.“

Einen Tag vor dem Spiel ordnete Wück sein Team auf einer Skala bis zehn (quasi gleichbedeutend mit einem mühelosen Sieg gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien) derzeit zwischen 6,5 und 7 ein. Das klang dann doch wieder wesentlich optimistischer als vor der Abreise nach Schottland. Fest steht, dass er und seine Co-Trainerinnen Maren Meinert und Saskia Bartusiak „noch nicht zu 100 Prozent von einigen Spielerinnen überzeugt sind“ und es deshalb mit großer Wahrscheinlichkeit zu gewissen Experimenten bei der Aufstellung kommen dürfte. Wück will nichts ausschließen und nichts unversucht lassen. So nominierte er unter anderem erstmals Franziska Kett vom FC Bayern. An ihr zeigt sich die aktuelle Situation ganz gut: Eigentlich in der Offensive zu Hause, ist die 20-Jährige beim Nationalteam für die Defensive eingeplant. „Sie hat eine Dynamik und Athletik, die uns schon sehr beeindruckt hat“, sagte Wück nun, „ich setze schon einige Hoffnung in sie“.

Der Gesprächsstoff geht Bundestrainer Christian Wück (l.) in diesen Tagen nicht aus. In dem Fall dürfte es ums Tore schießen gegangen sein, das Spezialgebiet von Selina Cerci. (Foto: Arne Dedert/dpa)

Es ist aber auch eine Entscheidung, zu der Wück gedrängt wurde von der Realität. Verlässlichkeit im Tor? Haken dran! Auswahl in der Offensive und im Mittelfeld? Check! Hier kann der Bundestrainer die Bausteine variieren, wie es die Statik je nach Gegner verlangt. Aber wenn zwischendurch ein Stockwerk wackelt, dann steht das Haus eben nicht – und die Defensive bleibt da absehbar die Baustelle der DFB-Frauen. Gegen Schottland kommt nun erschwerend hinzu, dass Sara Doorsoun nach muskulären Problemen in Dundee ausfällt. Kathrin Hendrich und Rebekka Knaak fehlen ohnehin. Deshalb dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit Mittelfeldspezialistin Sjoeke Nüsken eine Reihe nach hinten rutschen und Rückkehrerin Paulina Krumbiegel (Juventus Turin) eine Chance bekommen. Nicht zuletzt, weil Janina Minge und Sophia Kleinherne schon Gelb gesehen haben. Zwei Innenverteidigerinnen durch Sperren zu verlieren, würde den Berg von Problemen noch höher machen.

Weil die Besetzung an verschiedenen Positionen noch unwägbar ist, lässt sich bis auf gesetzte Spielerinnen wie Berger, Kapitänin Giulia Gwinn oder auch Außenangreiferin Klara Bühl kaum sagen, wie viel noch fehlt, bis Wück das Gefühl hat, seine Startelf gefunden zu haben – und sein Team der bitter nötigen Stabilität näher kommt. Und so findet wohl tatsächlich bis zur letzten Minute der Meldefrist ein Verdrängungswettbewerb statt. „Wir werden so lange testen, bis wir zu 100 Prozent zufrieden sind und sicher sein können, dass wir mit der besten Truppe zur Europameisterschaft fahren“, sagte Wück.

Vielleicht schlüpft dann sogar noch Lena Oberdorf nach ihrem Kreuzbandriss in die DFB-Kabine hinein. Das brächte eine zusätzliche Option im Zentrum, was wiederum Kapazitäten für die Defensive freimachen würde. Dass in der Abwehr noch Last-Minute-Verstärkung kommt, ist dagegen unwahrscheinlich: Innenverteidigerin Bibiane Schulze Solano dürfte nach ihrem Kreuzbandriss nicht rechtzeitig zur EM fit sein. Aber gerade geht es ohnehin vielmehr darum, dass nicht noch jemand ausfällt. In drei Monaten kann viel passieren.