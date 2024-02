Von Anna Dreher, Lyon

Tja, was will man sagen nach einem Spiel, in dem eigentlich alles schon bereitet sein sollte? Die Qualifikation für Olympia diesen Sommer in Paris: Haken dran! Die Chance auf den ersten Titel seit der Goldmedaille vor acht Jahren bei den Spielen von Rio: Haken dran! So sollte das doch laufen am Freitagabend, ein schönes Gesamtpaket, geschnürt mit glänzender Schleife nach einem Sieg.