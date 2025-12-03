Die meisten Blicke und Kameraobjektive waren auf dieselbe Stelle im Estadio Metropolitano von Madrid fokussiert, auf das eilig aufgebaute Podest nach dem Finale in der Nations League. Christian Wück aber schaute erst zur Seite und dann auf den Rasen, als könne er sich die Szenen nicht anschauen, weil es einfach zu sehr schmerzte: Wie ein paar Meter entfernt die mit Goldmedaillen behangenen Spanierinnen den silbernen Pokal in die Höhe rissen, während Konfetti auf sie herabsegelte und sehr viele der 55 843 Zuschauer außer sich waren. Zeremonieteilnehmer König Felipe VI. mit royaler Contenance inklusive.