Zum Hauptinhalt springen

Nations LeagueBerger kehrt in DFB-Kader für Spanien-Spiele zurück

Deutsche Nummer 1: Ann-Katrin Berger vom US-Club Gotham FC hatte zuletzt verletzt gefehlt.
Deutsche Nummer 1: Ann-Katrin Berger vom US-Club Gotham FC hatte zuletzt verletzt gefehlt. (Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa)
  • Ann-Katrin Berger kehrt nach einer Knieverletzung in den DFB-Kader für die Nations-League-Finalpartien gegen Spanien zurück.
  • Das Hinspiel findet am 28. November in Kaiserslautern statt, das Rückspiel am 2. Dezember in Madrid.
  • EM-Entdeckung Carlotta Wamser fällt verletzt aus, während für das Heimspiel bereits über 37 000 Tickets verkauft wurden.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Die deutschen Fußballerinnen können in den Finalpartien der Nations League wieder auf Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger setzen. Eine EM-Entdeckung fällt aus.

Mit Rückkehrerin Ann-Katrin Berger im Tor, aber ohne die angeschlagene EM-Entdeckung Carlotta Wamser geht Bundestrainer Christian Wück in die Nations-League-Finalpartien gegen Spanien. Neben Berger kehren auch die Abwehrspielerinnen Rebecca Knaak und Sarai Linder in das 23-köpfige Aufgebot zurück, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte.

Das Hinspiel gegen die Weltmeisterinnen findet am 28. November (20.30 Uhr/ZDF) in Kaiserslautern statt. Das Rückspiel steht am 2. Dezember (18.30 Uhr/ARD) im Madrider Estadio Metropolitano an.Die 35 Jahre alte Berger vom US-Club Gotham FC hatte die Halbfinal-Partien gegen Frankreich (1:0/2:2) wegen einer Knieverletzung verpasst und ihren Stammplatz Wolfsburgs Stina Johannes überlassen. Weil auch Bayern-Torhüterin Ena Mahmutovic wieder dabei ist, sind Liverpools Rafaela Borggräfe und die Hoffenheimerin Laura Dick dieses Mal nicht nominiert.

Während es auch Frankfurts Mittelfeldakteurin Lisanne Gräwe neu in den Kader schaffte, stehen unter anderem Bayern-Kreativspielerin Linda Dallmann sowie Innenverteidigerin Bibiane Schulze Solano von Athletic Bilbao nur auf Abruf bereit. Verzichten muss Wück wie zuletzt auf Bayern-Star Lena Oberdorf und Leipzigs Stürmerin Giovanna Hoffmann (beide Kreuzbandriss).Für das letzte Heim-Länderspiel des Jahres im Fritz-Walter-Stadion sind nach DFB-Angaben bereits über 37 000 Tickets verkauft worden.

© SZ/DPA - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Champions League
:Furiose Aufholjagd gegen Arsenal

Erst 0:2, dann 3:2: Den Fußballerinnen des FC Bayern gelingt gegen Champions-League-Sieger Arsenal die späte Wende. Alara, Pernille Harder und Glodis Viggosdottir drehen in der Münchner Arena die Partie.

Von Anna Dreher

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite