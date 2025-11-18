Mit Rückkehrerin Ann-Katrin Berger im Tor, aber ohne die angeschlagene EM-Entdeckung Carlotta Wamser geht Bundestrainer Christian Wück in die Nations-League-Finalpartien gegen Spanien . Neben Berger kehren auch die Abwehrspielerinnen Rebecca Knaak und Sarai Linder in das 23-köpfige Aufgebot zurück, wie der Deutsche Fußball -Bund mitteilte.

Das Hinspiel gegen die Weltmeisterinnen findet am 28. November (20.30 Uhr/ZDF) in Kaiserslautern statt. Das Rückspiel steht am 2. Dezember (18.30 Uhr/ARD) im Madrider Estadio Metropolitano an.Die 35 Jahre alte Berger vom US-Club Gotham FC hatte die Halbfinal-Partien gegen Frankreich (1:0/2:2) wegen einer Knieverletzung verpasst und ihren Stammplatz Wolfsburgs Stina Johannes überlassen. Weil auch Bayern-Torhüterin Ena Mahmutovic wieder dabei ist, sind Liverpools Rafaela Borggräfe und die Hoffenheimerin Laura Dick dieses Mal nicht nominiert.

Während es auch Frankfurts Mittelfeldakteurin Lisanne Gräwe neu in den Kader schaffte, stehen unter anderem Bayern-Kreativspielerin Linda Dallmann sowie Innenverteidigerin Bibiane Schulze Solano von Athletic Bilbao nur auf Abruf bereit. Verzichten muss Wück wie zuletzt auf Bayern-Star Lena Oberdorf und Leipzigs Stürmerin Giovanna Hoffmann (beide Kreuzbandriss).Für das letzte Heim-Länderspiel des Jahres im Fritz-Walter-Stadion sind nach DFB-Angaben bereits über 37 000 Tickets verkauft worden.