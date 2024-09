Demnächst, so war es geplant, hätte eine freudvolle Nationalmannschaftsreise angestanden. Wenn die deutschen Fußballerinnen zum Freundschaftsspiel gegen England in Wembley am 25. Oktober aufbrechen, wäre insbesondere Merle Frohms mit schönen Erinnerungen in den Flieger gestiegen. Am 9. November 2019 hatte die Nationaltorhüterin die Londoner Fußballkathedrale kurz zum Schweigen gebracht: 77 768 Augenzeugen stockte damals bei ihrer Elfmeterparade in letzter Minute der Atem.