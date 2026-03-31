Die deutschen Fußballerinnen gehen mit bewährten Kräften in die WM-Qualifikationsspiele gegen Österreich am 14. April in Nürnberg (18.15 Uhr) und vier Tage später in Ried. Einzig Selina Cerci und Cora Zicai kehren in das 23-köpfige Aufgebot von Christian Wück zurück. Zicai hatte bei der vergangenen Maßnahme wegen krankheitsbedingten Trainingsrückstands gefehlt, Cerci war kurzfristig angeschlagen abgereist. Leistungsträgerin Klara Bühl muss wegen ihrer Muskel-Sehnenverletzung weiter pausieren.

„Wir haben einen starken Kader und setzen auf die Spielerinnen, mit denen wir erfolgreich in die WM-Qualifikation gestartet sind“, sagte Wück. Neben Bühl sind auch Bibiane Schulze Solano und Sophia Kleinherne wegen ihres Leistungsrückstands nach Verletzungen nicht dabei. Gegenüber dem vergangenen Lehrgang Anfang März rückt Larissa Mühlhaus in die U23, steht jedoch auf Abruf bereit – wie beispielsweise auch die erfahrenen Kathrin Hendrich, Sydney Lohmann oder Felicitas Rauch.

Mit Siegen gegen Österreich könnte die DFB-Auswahl in der Gruppe 4 der Liga A dem WM-Ticket schon sehr nahekommen. In den ersten beiden Partien war mit einem 5:0 gegen Slowenien sowie einem 4:0 beim vermeintlich härtesten Konkurrenten Norwegen ein perfekter Start gelungen. Lediglich der Gruppensieger löst das direkte Ticket für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. Die beiden letzten Qualifikationsspiele gegen Norwegen und Slowenien finden nach Ende der Bundesliga-Saison am 5. und 9. Juni statt.

Das deutsche Aufgebot im Überblick:

Tor: Ann-Katrin Berger, Stina Johannes, Ena Mahmutovic

Abwehr: Giulia Gwinn, Franziska Kett, Rebecca Knaak, Camilla Küver, Sarai Linder, Janina Minge, Jella Veit, Carlotta Wamser

Mittelfeld/Angriff: Nicole Anyomi, Jule Brand, Selina Cerci, Linda Dallmann, Vivien Endemann, Laura Freigang, Lisanne Gräwe, Shekiera Martinez, Sjoeke Nüsken, Lea Schüller, Elisa Senß, Cora Zicai