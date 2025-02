Deutsches Nationalteam:Giulia Gwinn ist neue Kapitänin der DFB-Frauen

Bundestrainer Christian Wück hat Giulia Gwinn zur festen Kapitänin der deutschen Fußballerinnen befördert. Die Nachfolgerin von Alexandra Popp verkündete Wück beim Start ins EM-Jahr nach dem ersten Training am DFB-Campus. Die Rechtsverteidigerin vom FC Bayern galt als Topkandidatin für das vakante Amt. Janina Minge vom VfL Wolfsburg wurde knapp viereinhalb Monate vor der Europameisterschaft in der Schweiz (2. bis 27. Juli) zu Gwinns Stellvertreterin ernannt. „Wir haben in unserer Mannschaft viele Führungsspielerinnen, die Verantwortung übernehmen können, wollen und werden“, wird Gwinn in der Pressemitteilung des Verbands zitiert. „Diese Gemeinsamkeit ist mir sehr wichtig: Uns geht es um den größtmöglichen sportlichen Erfolg – das ist immer eine Gemeinschaftsleistung.“