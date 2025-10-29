Eigentlich war schon vorher klar gewesen, dass auch dieser Abend den Adrenalinpegel bis zum Schluss rauf und runter treiben würde. Wie immer eben bei diesen großen Spielen gegen Frankreich. Die deutschen Fußballerinnen mussten in ihren Erinnerungen gar nicht lange kramen, um zur Vorbereitung Belege dafür zu finden. Vor drei Monaten erst, das Viertelfinale der Europameisterschaft in der Schweiz, geprägt von einer frühen Roten Karte, entschieden im Elfmeterschießen. Kategorie Drama, Torhüterin Ann-Katrin Berger als Heldin. Oder vor drei Jahren, das Halbfinale der Europameisterschaft in England, eine Partie mit Wendungen und imposanten Toren. Kategorie Thriller, Kapitänin Alexandra Popp als Galionsfigur. Und nun, ganz frisch, das Halbfinale der Nations League, gefüllt von liegengelassenen Torchancen als Symbol für Potenzial, Flügelspielerin Klara Bühl als Entscheiderin. Mit einem Erfolgserlebnis, das den neusten Eintrag passend für diese Reihe machte.