Singen können sie, die DFB-Frauen, das haben sie in einem vom Verband veröffentlichten Video gemeinsam mit Wolfgang Petry bereits bewiesen. Jetzt müssen sie bei der EM nur noch richtig gut Fußball spielen. In dieser Woche startet das Turnier in der Schweiz, das für Deutschland im Idealfall eine Steigerung der vergangenen Europameisterschaft zutage bringen soll. Zuletzt wurde man bekanntlich Vize-Europameister.