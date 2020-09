Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen bestreitet ihr letztes Heimländerspiel des Jahres in Ingolstadt. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft am 27. November in der EM-Qualifikation auf Griechenland. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt. "Ingolstadt ist ein toller Standort, mit einem modernen Stadion", sagte Voss-Tecklenburg. "Es bietet den optimalen Rahmen für unser letztes Heimspiel des Jahres, das wir natürlich erfolgreich bestreiten wollen." Die DFB-Auswahl setzt die aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochene Saison mit den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Irland in Essen am 19. September und drei Tage später in Montenegro fort.