Der Blick von Christian Wück war in den ersten Momenten nach dem Schlusspfiff angespannt; der Bundestrainer runzelte die Stirn, während er über den Rasen lief und seine Spielerinnen abklatschte. Auf der Anzeigetafel stand ein 4:2 für das deutsche Nationalteam gegen Australien zum Start in die Saison, an deren Ende im nächsten Sommer die Weltmeisterschaft in Brasilien wartet. Aber mehr als die Tore dürften Wück eben die turbulenten Szenen und vergebenen Chancen aus der zweiten Hälfte präsent gewesen sein. Zum Lächeln brachte ihn dann Mittelfeldspielerin Elisa Senß bei einer lebhaften Diskussion. Wück faltete die Hände erst, um zu insistieren, und bewegte sie dann vor sich hin und her als Antwort auf ein Gegenargument. „Nein, nein, bleib! Bleib stehen“, ließ sich ohne Lippenlesekurs gerade so entziffern.

Aber richtig gelöst lachte Wück erst, als nach seiner Ansprache im Mannschaftskreis Wolfgang Petry durch das Karlsruher Wildparkstadion hallte. Es ging los mit „Verlieben, verloren, vergessen, verzeih’n“, was durch den Auftritt im Teamcamp vor der EM 2025 – das exklusive Konzert hatten die Spielerinnen als Überraschung für den Petry-Fan Wück organisiert – in diesem Kreis für immer mit diesem Turnier verknüpft sein wird. Das Turnier lief für die DFB-Frauen erfolgreich, erst spät im Halbfinale war gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien Schluss. Diese Referenz passte gut, denn von der EM hängengeblieben war nicht zuletzt, wie die Deutschen Verletzungen und Rückschläge auffangen konnten. Und darauf kam es am Freitag direkt an, mit dem willkommenen Nebeneffekt, dass der Bundestrainer auch ohne ein 44-köpfiges XXL-Aufgebot Entdeckungen und Wiederentdeckungen machte.

Länderspiel gegen Australien : Die DFB-Frauen starten mit einem Sieg in die WM-Saison Zu Beginn der Vorbereitung auf das Turnier in Brasilien gewinnen die deutschen Fußballerinnen 4:2 gegen Australien. Melissa Kössler trifft zweimal – doch Bundestrainer Christian Wück hat auch Grund zum Ärger. Von Anna Dreher ...

Für dieses und das folgende Länderspiel am Dienstag gegen Japan (17.45 Uhr, ARD) hatte Wück Ziele gesetzt, die genauso in den kommenden Monaten den Weg vorgeben sollen. „Über allem steht, dass wir uns weiterentwickeln wollen“, erklärte er zuletzt: „Ich möchte, dass wir in Details denken, dass wir in Details arbeiten.“ Das werde immer länger benötigen und „immens schwer“ umzusetzen sein, weil die Spielerinnen aus so vielen unterschiedlichen Vereinen kämen. Aber nach den Leistungen, die 2025 nach dem EM-Halbfinale auch den Einzug ins Endspiel der Nations League (wieder war Spanien stärker) sowie 2026 die WM-Qualifikation brachten, soll für eine erfolgreiche WM 2027 das nächste Level erreicht werden. Nach dem Sieg gegen Australien sagte Wück im ZDF: „Wir wollen uns vor allen Dingen nicht abhängig machen von Verletzungen, dass wenn mal jemand wegbricht, wir an eine Systemänderung denken müssen. Wir wollen so flexibel sein, dass wir auf Eventualitäten gut reagieren können.“

Sturmspitze Melissa Kössler nutzt ihre Chance und trifft doppelt

Die Liste der Ausfälle war beim Auftakt lang. Verletzt, angeschlagen oder entschuldigt fehlten Kapitänin Giulia Gwinn, Torhüterin Ann-Katrin Berger, Kathrin Hendrich, Rebecca Knaak, Bibiane Schulze Solano, Vivien Endemann, Selina Cerci, Larissa Mühlhaus und Lea Schüller. Das nahm dem Bundestrainer zwar eine optimale Ausgangslage, verleitete ihn jedoch zu einem poetisch angehauchten Satz: „Es ist kein Geheimnis, dass gerade nicht alles so läuft, wie wir es uns in einem rosaroten Himmel vorstellen.“ Dafür rückten Sarai Linder (VfL Wolfsburg), Nicole Anyomi (London City Lionesses) sowie die erst 18-jährige Luzie Zähringer vom VfB Stuttgart nach. Und zumindest dunkel färbte sich der Himmel über den DFB-Frauen dann trotzdem nicht, vielmehr bildete sich ein Lichtstreif am Horizont.

Gegen physisch starke Australierinnen – Finalistinnen der Asienmeisterschaft und mit Sam Kerr in den Reihen, eine der weltweit stärksten Offensivspielerinnen – behielten sie weitgehend die Kontrolle. Die Startelf brachte auch ohne die fehlenden prominenten Namen eine gewisse Erfahrung und Eingespieltheit mit. Neu waren nur Torhüterin Ena Mahmutovic, Cora Zicai auf dem Flügel und Sturmspitze Melissa Kössler. Immer wieder kamen die Deutschen zu Chancen, bis Kössler in der 23. und 30. Minute die Angriffe zu Ende brachte. Für die 26-Jährige vom US-Klub Denver Summit waren es die ersten DFB-Treffer im fünften Länderspiel. Ihren Auftritt nutzte sie, um sich als Alternative auf einer Position zu präsentieren, die Wück als „im Moment noch ausbaufähig“ beschrieb. Bälle verteidigt und verteilt, anspielbar gewesen, Zweikämpfe gewonnen, Tore gemacht – der Bundestrainer lobte Kösslers Bandbreite: „Sie wird den anderen Mittelstürmerinnen, die wir im Kader haben, gehörig Druck machen.“ Davon dürften sich insbesondere Anyomi und Schüller angesprochen fühlen.

Obwohl er explizit noch kein WM-Casting ausrufen wollte, nutzte Wück die Gelegenheit für sieben Wechsel nach der Pause. Er brachte unter anderem Debütantin Lisa Baum (FC Arsenal) und Verteidigerin Marie Müller (Portland Thorns FC), die erst im Juni ihren Einstand gegeben hatte und abermals überzeugte. Wenn der 53-Jährige nach einer Bestätigung seiner Kadertiefe suchte, konnte er sie an diesem Abend finden. „Wir wussten, dass wir Potenzial auf der Bank haben, dass wir eigentlich jede reinbringen können und sogar Positionen wechseln können“, sagte Wück: „Genau das wollten wir ja ausprobieren.“ Zicai und die dahinter agierende Carlotta Wamser agierten erst auf der rechten, dann auf der linken Seite, Müller rückte auch mal weiter nach vorn, Brand ließ sich bisweilen etwas fallen. Und wie Kössler nutzte auch Zicai ihre Chance: Viele Spielzüge liefen über ihre Seite, die 21-Jährige vom VfL Wolfsburg (vier Tore und zwei Vorlagen in sechs Spielen) trieb das Spiel an.

Wären da nicht die vermeidbaren Fehler, Unkonzentriertheiten und Abstimmungsschwierigkeiten in der zweiten Hälfte gewesen, hätte Wück vielleicht schon vor der Petry-Musik gelacht. So aber kamen die Australierinnen zu hochkarätigen Chancen, Mahmutovic bekam einiges zu fassen – an die Schüsse von Samantha Kerr (45.+1) und Holly McNamara (90.+2) kam die DFB-Keeperin jedoch nicht ran. Baum, Anyomi, Zicai und die wieder einmal auffällig wirbelnde Linda Dallmann ließen in der Schlussphase so gute Gelegenheiten liegen, dass für die Treffer von Camilla Küver (83.) und Sjoeke Nüsken (90.+4) jeweils eine Ecke nötig war. Auch das war eine Mahnung daran, dass sich das deutsche Nationalteam bei aller Liebe fürs Detail manch grundsätzlichen Elementen widmen sollte. Um den Kader muss sich der Bundestrainer aber immerhin keine grundsätzlichen Sorgen machen.