Unterlagen? Haben wir nicht. Oder etwa doch? Ein Schreiben des DFB an die Justiz in der aktuellen Fotoaffäre wirft die Frage auf, ob der Verband die Behörden in die Irre geführt hat.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Justiz hat sich in den vergangenen Jahren eine intensive Beziehung entwickelt. Zahlreiche Verfahren hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt geführt, zeitweilig waren die Ermittler in der Verbandszentrale fast so häufig zu Gast wie der Paketbote. Und auch öffentlich verpasste die Behörde dem DFB einen ordentlichen Einlauf, indem sie dessen mangelnde Kooperation in der „Sommermärchen“-Affäre rund um die dubiosen Millionen-Schiebereien vor der WM 2006 anprangerte.