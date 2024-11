Was lief im Herbst 2015 rund um die „Sommermärchen“-Enthüllung? In der Fotoaffäre des DFB verschärft sich die Verdachtslage – die aktuelle Verbandsspitze gerät zunehmend in Erklärungsnot.

Von Johannes Aumüller, Claudio Catuogno und Thomas Kistner

In einigen Monaten treffen sich die Delegierten aus den Mitgliedsverbänden des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mal wieder in Frankfurt. Das formal höchste Gremium des Verbandes tritt zusammen – der DFB-Bundestag. Nach SZ-Informationen soll in der Verbandsspitze erwogen worden sein, dort einen kühnen Vorstoß zu wagen: die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an einen der umstrittensten Funktionäre der jüngeren Vergangenheit. An den langjährigen Vize- und dreimaligen Interimspräsidenten Rainer Koch, 66.