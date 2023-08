Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Es kommt gerade einiges zusammen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Sportlich befindet sich der Verband in der steilsten Talfahrt seiner 123-jährigen Geschichte: Die Männer haben drei große Turniere nacheinander vermurkst, die Frauen sind soeben erstmals in einer WM-Vorrunde gescheitert, auch die U21-Junioren schieden bereits in der EM-Gruppenphase aus. In der Sportlichen Leitung herrscht ein Vakuum, seitdem Oliver Bierhoff vor neun Monaten als DFB-Direktor zurückgetreten ist. Die Verbandsspitze wiederum wurde nach allerlei Intrigen und juristischem Ärger vor knapp anderthalb Jahren neu besetzt - die heutige Führungscrew um den Präsidenten Bernd Neuendorf, 62, fällt bisher aber eher durch beamtenhafte Betulichkeit auf als durch Aufbruchstimmung. Als stünde nicht bereits in zehn Monaten dieses riesige Projekt an, das den liebsten Sport der Deutschen zu neuem Glanz führen soll: die Europameisterschaft der Männer im eigenen Land.