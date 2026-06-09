Es ist eine ungewöhnliche Zusammenkunft, die an diesem Mittwoch im Sitzungsraum 204 M des Hessischen Landtages stattfinden soll. Wenn im Plenarsaal für eine Mittagspause unterbrochen wird, sollen die Mitglieder des Haushaltsausschusses hier zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Das große Thema: all die ungeklärten Fragen rund um den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und seinen Wechsel des Finanzamtes. Die Fraktionen von FDP und Grünen haben parlamentarische Dringlichkeitsanträge mit insgesamt 45 Fragen eingereicht, zu denen der Finanzminister Alexander Lorz (CDU) nun Stellung beziehen muss.