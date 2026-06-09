Zum Hauptinhalt springen

DFBNeue Ungereimtheiten in der Finanzamtsaffäre

Lesezeit: 3 Min.

Der DFB hat seinen Sitz in Frankfurt, klärt seine Steuerfragen künftig aber mit dem Finanzamt in Bad Honmburg
Der DFB hat seinen Sitz in Frankfurt, klärt seine Steuerfragen künftig aber mit dem Finanzamt in Bad Honmburg Michael Brandt/dpa

Wieso durfte der DFB das Finanzamt wechseln? Bei einer Sondersitzung im Landtag muss Hessens Finanzminister Antworten liefern. Der Verband mauert an einer entscheidenden Stelle.

Von Johannes Aumüller

SZ bei Google bevorzugen

Es ist eine ungewöhnliche Zusammenkunft, die an diesem Mittwoch im Sitzungsraum 204 M des Hessischen Landtages stattfinden soll. Wenn im Plenarsaal für eine Mittagspause unterbrochen wird, sollen die Mitglieder des Haushaltsausschusses hier zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Das große Thema: all die ungeklärten Fragen rund um den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und seinen Wechsel des Finanzamtes. Die Fraktionen von FDP und Grünen haben parlamentarische Dringlichkeitsanträge mit insgesamt 45 Fragen eingereicht, zu denen der Finanzminister Alexander Lorz (CDU) nun Stellung beziehen muss.

Zur SZ-Startseite

ExklusivFußball
:Eine Lex DFB gegen den Steuer-Ärger

Von Strafverfahren bis zu Nachzahlungen über 50 Millionen Euro: Seit Jahren hat der DFB Ärger mit den strengen Finanzbehörden. Jetzt soll das in einer stillen Aktion gelöst werden: Der Verband wechselt einfach das Finanzamt. Wie ist so etwas nur möglich?

SZ PlusVon Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite