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Irritationen über FinanzamtswechselSondersitzung im Landtag wegen DFB

Lesezeit: 3 Min.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf beim Pokalfinale in Berlin vor einer Woche.
DFB-Präsident Bernd Neuendorf beim Pokalfinale in Berlin vor einer Woche. Sebastian Gollnow/dpa

Der ungewöhnliche Wechsel des DFB zu einem anderen Finanzamt erzeugt viel Aufruhr in der hessischen Politik: Zwei Oppositionsfraktionen verlangen von der Landesregierung Aufklärung.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Die Politik macht der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gerade schwer zu schaffen. Vor der Reise zur WM in Nordamerika geht die Verbandsführung um den Präsidenten und früheren SPD-Landespolitiker Bernd Neuendorf zu all den heiklen Themen rund ums Turnier von Gianni Infantino und Donald Trump konsequent auf Tauchstation – fragt sich nur, wie lange sich das durchhalten lässt.

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