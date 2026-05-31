Der ungewöhnliche Wechsel des DFB zu einem anderen Finanzamt erzeugt viel Aufruhr in der hessischen Politik: Zwei Oppositionsfraktionen verlangen von der Landesregierung Aufklärung.

Die Politik macht der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gerade schwer zu schaffen. Vor der Reise zur WM in Nordamerika geht die Verbandsführung um den Präsidenten und früheren SPD-Landespolitiker Bernd Neuendorf zu all den heiklen Themen rund ums Turnier von Gianni Infantino und Donald Trump konsequent auf Tauchstation – fragt sich nur, wie lange sich das durchhalten lässt.