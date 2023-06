Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Wenn beim Fußball das Stichwort Europa fällt, dann ist das meist mit der Aussicht auf Ruhm und Geld verbunden, für beides steht zum Beispiel die Champions League. Bei den Juristen ist das anders, da verbindet man Europa eher mit komplizierten, dafür aber weitreichenden Regeln, für beides steht etwa der Europäische Gerichtshof (EuGH). Und wenn Jura auf Fußball trifft? Der Bundesgerichtshof (BGH) hat an diesem Dienstag ein Fußballverfahren an den EuGH überwiesen. Weitreichende Regeln sind vom EuGH aus Luxemburg ganz sicher zu erwarten, und auch finanziell dürfte sich das Verfahren positiv auswirken. Die Frage ist nur, für wen.

Der Rechtsstreit rührt an den Kern der Tätigkeit sogenannter Spielerberater. Das sind, je nach Sichtweise, die unverzichtbaren Interessenvertreter der geschäftlich unerfahrenen Fußballer. Oder eben gierige Strippenzieher, die für Millionenprovisionen die Transfers am Spielermarkt einfädeln. Allein aus der Bundesliga haben die Berater zuletzt rund 200 Millionen Euro in einer Saison kassiert.

Die Fußballverbände sehen darin einen Wildwuchs, den sie gern zurückschneiden möchten. 2015 hatte der Deutsche Fußballbund (DFB) in Umsetzung von Vorgaben des Weltfußballverbandes Fifa ein Reglement mit diversen Registrierungs- und Transparenzpflichten erlassen, vor allem aber eine Art Provisionsbremse eingeführt: Die Vereine durften fortan keine erfolgsabhängigen Zusatzprovisionen mehr an die Berater zahlen, die anfallen würden, wenn ein Spieler an den nächsten Verein weitervermittelt wird.

Das Landgericht Dortmund untersagte per Eilentscheid, die neuen Regeln umzusetzen

Ein prominenter Vertreter der Branche, Roger Wittmann mit seiner Agentur Rogon Sportmanagement, hat gegen das Reglement geklagt, im März hatte der BGH verhandelt. Zwar ist das Regelwerk fast schon wieder Schnee von gestern, denn zum Jahresbeginn hat die Fifa neue Vorschriften aufgelegt, die Fifa Football Agent Regulations (FFAR). Auch bei denen zählt es zum Kern, die Beraterprovisionen zu deckeln. Eigentlich hätte der DFB sie zügig umsetzen sollen, doch da ging das Landgericht Dortmund mit einer entschlossenen Grätsche dazwischen. Per Eilentscheidung wurde dem DFB vorläufig untersagt, die Fifa-Regeln für Deutschland verbindlich umzusetzen.

Ob nun neue oder alte Regeln, im Kern geht es in Dortmund und Karlsruhe um dasselbe Problem: Was gibt den Fußballverbänden eigentlich das Recht, den Beratern Regeln aufzuzwingen, insbesondere solche, die ihr Einkommen deckeln? An die Verbände sind die Vereine angeschlossen, die ein überaus großes Interesse daran haben, dass den Beratern nicht so viel Geld zusteht. Weil sie, die Vereine, es sind, die es am Ende bezahlen. Durch die Vorschriften von Fifa und DFB wird ein Zusammenschluss kommerzieller Unternehmen - nichts anderes sind die Vereine - gestärkt und ein anderer Marktteilnehmer, nämlich die Berater, in seinen Rechten beschnitten. Dadurch entsteht ein Kartell. Oder, in den Worten des Landgerichts Dortmund: ein "Hardcore-Kartell".

Hardcore-Kartell, dies muss man hinzufügen, ist nicht etwa ein Schimpfwort, sondern ein Fachbegriff, der laut Bundeskartellamt "besonders schwer wiegende Absprachen zwischen Wettbewerbern über Preise oder Produktionsmengen" bezeichnet. In der BGH-Verhandlung im März war der Ausdruck nicht gefallen, aber auch dort war Skepsis zu hören, ob ein Verband an den Preisen drehen darf. Der BGH-Senatsvorsitzende Wolfgang Kirchhoff fand es nicht sonderlich einleuchtend, dass die Partizipation an der Weitervermittlung von Spielern durch Berater unterbunden werden sollte - während die Vereine selbst hier freie Hand hätten.

Die Spiele in Dortmund und Karlsruhe laufen also eher gegen die Fußballverbände, zumindest in der ersten Halbzeit. Warum aber dreht der BGH dann noch eine Runde über Europa, zum EuGH? Auch ein Verfahren zum neuen Reglement ist dort inzwischen anhängig, das Landgericht Mainz hatte den EuGH angerufen.

Der EuGH verordnete in einem Grundsatzurteil eine gewisse Großzügigkeit

Die zentrale Frage in den juristischen Auseinandersetzungen lautet: Gibt es eine Ausnahme vom gestrengen Kartellrecht, wenn es um Sport geht? Oder wenigstens höchstrichterliche Nachsicht, weil es dort zwar um den wirtschaftlichen, aber auch um den sportlichen Wettbewerb geht? Der EuGH hat in seinem Meca-Medina-Urteil von 2006 eine gewisse Großzügigkeit verordnet. Regeln zum "ordnungsgemäßen Funktionieren des sportlichen Wettkampfs" sind erlaubt, Kartellrecht hin oder her - wenn es beispielsweise um Fairness geht.

Wenig verwunderlich, dass in der Wir-sind-die-Guten-Rhetorik der Verbände letztlich alles irgendwie dem Sport dient. Sehr plastisch wird dies in den Argumenten, die das Landgericht Dortmund zitiert. Der Provisionsdeckel dämpfe den Anreiz für die Berater, ständig auf neue Transfers zu dringen, trugen Fifa und DFB demnach vor. Das diene der "sportlich wichtigen Vertragsstabilität", die wesentlich die Leistungsfähigkeit von Mannschaften berühre und damit einen direkten Einfluss auf den sportlichen Wettbewerb habe.

Der EuGH ist nun also zur Präzisierung seines Grundsatzurteils aufgerufen. Nötig ist dies auch deshalb, weil es damals bei der Klage des Schwimmers Meca Medina (daher der Name) eine ganz andere Konstellation betraf, die Dopingkontrolle, die fraglos den sportlichen Wettkampf betrifft. Was sich bei der Beraterkontrolle eher nicht aufdrängt. Wo beginnt der Kommerz und wo endet der Sport? Das ist nun wirklich eine Millionenfrage.