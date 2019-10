Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das EM-Qualifikationsspiel in Estland mit Mühe gewonnen. Nach der frühesten roten Karte der deutschen Länderspielhistorie von Emre Can in der 14. Minute agierte das DFB-Team fahrig und erlaubte dem krassen Außenseiter Chancen. Marco Reus traf kurz vor der Pause nach einem Freistoß den Pfosten, es ging mit 0:0 in die Halbzeit. Nach dem Wiederanpfiff erlöste Ilkay Gündogan das Team mit einem Doppelpack (51. und 57. Minute), der eingewechselte Timo Werner erzielte das 3:0 (71.).

In Kürze mehr auf Süddeutsche.de