Manuel Neuer

Nach seiner tänzerischen Dribbeleinlage gegen Weißrussland hatte Teamkollege Joshua Kimmich befunden, dass Neuer "auch auf der Sechs oder etwas weiter vorn spielen könnte". Wurde im Aufstellungsbogen dennoch auch diesmal als Torwart geführt. Erst Sekunden vor dem Halbzeitpfiff durfte er endlich auch einmal einen rechten harmlosen Ball fangen, in der zweiten Halbzeit noch einmal. Wagte schließlich doch wieder einen Ausflug zur Eckfahne, diesmal musste er aber nicht all seine Dribbelkünste zeigen. Das 88. Länderspiel des Manuel Neuer ging irgendwie an Manuel Neuer vorbei.