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Deutsches MittelfeldzentrumEin Duo, auf das die wenigsten gewettet hätten

Lesezeit: 4 Min.

Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha spielten bisher nur in zwei Länderspielen nebeneinander.
Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha spielten bisher nur in zwei Länderspielen nebeneinander. Malte Ossowski / Sven Simon/Imago

Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha werden bei der WM das Herz des deutschen Mittelfelds bilden. Bundestrainer Julian Nagelsmann musste kreativ werden, weil er sich selbst dazu zwang.

Von Martin Schneider und Philipp Schneider, Chicago

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