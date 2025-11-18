Bundestrainer Julian Nagelsmann wirkte auf seiner jüngsten Pressekonferenz ziemlich zufrieden – nach dem 6:0 der deutschen Nationalelf ist das verständlich. Das kleine Endspiel um die direkte WM-Teilnahme gegen die Slowakei haben die DFB-Männer erfolgreich und teils auch mit begeisterndem Fußball bestritten. Es war eines der besten Länderspiele der Ära Nagelsmann und trotzdem weiß immer noch keiner so genau, wie gut dieses Team nun wirklich ist.
Welche Aussagekraft haben die vergangenen Partien, die ja immer immerhin alle zu null gewonnen wurden? Welche Problemstellen nimmt diese Elf mit ins WM-Jahr? Und wie sieht’s beim Personal aus, welche Festlegungen muss der Bundestrainer jetzt treffen? Lauter interessante Fragen, auf die es bei „Und nun zum Sport“ ausführliche Antworten gibt. Willkommen zum SZ-Fußballtalk sagt diesmal Moderator Jonas Beckenkamp, dem als amtliche Erklärer Martin Schneider und Philipp Selldorf ihre Sichtweisen liefern.
Deutsche Nationalmannschaft:Und jetzt: schwierige Entscheidungen
Das 6:0 gegen die Slowakei zeigt, wie viele Lösungen im deutschen Kader stecken. Die Aufgabe des Bundestrainers besteht nun darin, die richtigen zu finden. Allein die Personalie Leroy Sané zeigt, wie kompliziert das wird.
Der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung erscheint immer montags zu aktuellen Themen aus dem Fußballbereich. Sie finden alle Folgen auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie via podcast@sz.de.