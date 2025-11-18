Bundestrainer Julian Nagelsmann wirkte auf seiner jüngsten Pressekonferenz ziemlich zufrieden – nach dem 6:0 der deutschen Nationalelf ist das verständlich. Das kleine Endspiel um die direkte WM-Teilnahme gegen die Slowakei haben die DFB-Männer erfolgreich und teils auch mit begeisterndem Fußball bestritten. Es war eines der besten Länderspiele der Ära Nagelsmann und trotzdem weiß immer noch keiner so genau, wie gut dieses Team nun wirklich ist.