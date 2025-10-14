Die DFB-Elf weiß acht Monate vor der WM bedenklich wenig über sich. Aber zumindest hat sie nun die Gewissheit, dass Standards funktionieren – woran auch der Vorgänger des Bundestrainers seinen Anteil hat.

Mit Melancholie, Amüsement und milder Genugtuung dürfte der Trainer des FC Barcelona verfolgt haben, in welche Richtung sich seine frühere Mannschaft gerade entwickelt. Vermutlich fühlt sich Hansi Flick von der jüngeren Geschichtsschreibung ja immer noch etwas ungerecht behandelt – denn über allem, was vom Bundestrainer Flick in Erinnerung geblieben ist, flattern noch jene Graugänse, die er in einer ungelenken Ansprache einmal herbeizitierte, wie sich einer TV-Dokumentation für immer unbarmherzig entnehmen lassen wird.