Von Christof Kneer

Die Stadt Freiburg und das südlich angrenzende Markgräflerland gelten als eine der wärmsten und sonnigsten Ecken Deutschlands. Von der Toskana Deutschlands ist gelegentlich die Rede, was beim Blick auf den dort einheimischen Jogi Löw überzeugt, beim Blick auf den einheimischen Christian Streich womöglich etwas weniger. In jedem Fall lässt sich feststellen, dass der in Frankfurt/Main beheimatete Deutsche Fußball-Bund ausnahmsweise alles getan hat, was er tun konnte: Er hat das letzte Heimspiel dieses Länderspieljahres 2024 in die wärmste und sonnigste Ecke vergeben. Für den Samstag, wenn die DFB-Elf in Freiburg die Elf aus Bosnien zum Nations-League-Duell empfängt, sagen die Meteorologen zehn Grad sowie acht Stunden Sonnenschein voraus – allerdings wird das Spiel erst ab 20.45 Uhr ausgetragen, wenn die Sonne nicht mal mehr für Jogi Löw scheint.