Julian NagelsmannDer Bundestrainer wählt Worte des Trotzes

Jubelt eher grimmig als freudig: Julian Nagelsmann freut sich mit DFB-Kapitän Joshua Kimmich nach dem 4:0 in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg.
Jubelt eher grimmig als freudig: Julian Nagelsmann freut sich mit DFB-Kapitän Joshua Kimmich nach dem 4:0 in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg. (Foto: Tom Weller/dpa)

Hurra-Wellen auf den Rängen, in der WM-Qualifikation wieder auf Kurs: Trotzdem wirkt Julian Nagelsmann auch nach dem 4:0 gegen Luxemburg latent genervt von den Debatten im Fußball-Land.

Von Philipp Selldorf, Sinsheim

Beobachter sorgten sich am Freitagabend, dem Deutschen Fußball-Bund könne schon wieder der nächste Prozess ins Haus stehen, Vorwurf diesmal: Verletzung der Urheberrechte. Hatte Joshua Kimmich beim Elfmeter den Kollegen Harry Kane plagiiert? Der Münchner wusste glücklicherweise zu beruhigen: „Harry schießt den nicht so locker wie ich“, erklärte der Kapitän der Nationalelf, „der schießt den Ball mit 100 Km/h rein.“ Kimmichs Schuss fand dagegen mit der innerorts zulässigen Höchstgeschwindigkeit ins Ziel und trug somit rechtmäßig zum 4:0 (2:0)-Sieg der Nationalelf gegen Luxemburg bei.

Serge Gnabry beim DFB
:Er ist jetzt ein „Vorbildspieler“

Serge Gnabry überzeugt gegen Luxemburg als Führungskraft im Nationalteam. Das Dilemma: Wie beim FC Bayern profitiert er davon, dass Konkurrenten fehlen, die im WM-Jahr als Topspieler eingeplant sind.

Von Sebastian Fischer

