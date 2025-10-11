Hurra-Wellen auf den Rängen, in der WM-Qualifikation wieder auf Kurs: Trotzdem wirkt Julian Nagelsmann auch nach dem 4:0 gegen Luxemburg latent genervt von den Debatten im Fußball-Land.

Beobachter sorgten sich am Freitagabend, dem Deutschen Fußball-Bund könne schon wieder der nächste Prozess ins Haus stehen, Vorwurf diesmal: Verletzung der Urheberrechte. Hatte Joshua Kimmich beim Elfmeter den Kollegen Harry Kane plagiiert? Der Münchner wusste glücklicherweise zu beruhigen: „Harry schießt den nicht so locker wie ich“, erklärte der Kapitän der Nationalelf, „der schießt den Ball mit 100 Km/h rein.“ Kimmichs Schuss fand dagegen mit der innerorts zulässigen Höchstgeschwindigkeit ins Ziel und trug somit rechtmäßig zum 4:0 (2:0)-Sieg der Nationalelf gegen Luxemburg bei.