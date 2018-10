16. Oktober 2018, 05:11 Uhr DFB-Elf in der Nations League Löws Bauhelm-Mission

Bundestrainer Joachim Löw steht gegen Frankreich vor einer Art Endspiel, doch welche Spieler kann er derzeit wirklich gebrauchen?

Von einigen Etablierten wie Neuer, Hummels oder Müller heißt es, sie hätten ihren Zenit überschritten - nur: es drängen sich auch nicht wirklich haufenweise junge Leute auf.

Von Christof Kneer, Paris

Es gibt so viele Preise zu gewinnen im Weltfußball, dass man bald den Überblick verliert. Es gibt den Europa- und den Weltfußballer des Jahres, außerdem wird jährlich der "Ballon d'Or" verliehen, und nebenbei machen sich diverse Verbände/Verlage/Vereinigungen einen Spaß daraus, lustige Shortlists herauszugeben. Die besten 40 Talente unter 21, die besten 21 Talente unter 40, der blondeste linksfüßige Torwart aus Mitteleuropa: Man muss wirklich nicht jede Rangliste auswendig kennen, aber für alle, die ein bisschen mitreden wollen, gibt es inzwischen immerhin eine verlässliche Faustregel: Ein Deutscher ist nirgendwo mehr dabei.

Dieser unverschämte Trend hat sich über Jahre angedeutet und zuletzt deutlich verschärft, aber im vergangenen Jahr haben es Toni Kroos und Manuel Neuer wenigstens noch in die vorletzte Casting-Runde des Weltfußballers geschafft, und Kroos tauchte außerdem zusammen mit Mats Hummels auf einer - allerdings recht langen, 30 Spielernamen umfassenden - Shortlist für den Ballon d'Or auf.

In diesem Jahr ist keiner der drei mehr vertreten, was auch daran liegen könnte, dass bisher noch kein Verband oder Verlag Trophäen für herumstehende Mittelfeldstrategen, für täglich langsamer werdende Verteidiger oder für die am besten an Flanken vorbeifliegenden Torhüter vergibt. Und man sollte sicherheitshalber davon ausgehen, dass man in diesem Jahr auch sehr weit blättern oder sehr tief runter scrollen muss, um Joachim Löw in irgendwelchen Trainer-Rankings zu finden.

Beeindruckende Selbstanzeige Löws

Joachim Löw muss eine Menge aushalten seit dem Sommer 2018, was ebenso zum Geschäft gehört wie die Hymnen, die ihm vier Sommer zuvor gesungen wurden. Löw hat inzwischen auch eine eindrucksvolle Selbstanzeige gebastelt, er hat sich selbst der Überheblichkeit und der Verschleppung des Spielstils bezichtigt. Beim Volk hat er damit allerdings gefährliche Erwartungen geweckt. Das Volk denkt jetzt: Wenn der Löw das doch eingesehen hat mit dieser verlebten Null-Bock-Truppe, warum tauscht er sie dann nicht aus?

Tatsächlich hätten Ankläger vor dem hohen Fußballgericht gerade eine Menge vorzubringen gegen diesen Bundestrainer, aber auch Löws Verteidiger würden noch genügend Material finden. Denn es stellt sich ja vor allem diese eine Frage: Wie und mit wem genau soll Löw denn reformieren? Soll er wirklich Boateng, Hummels und Kroos weglassen und dafür sofort Süle, Tah und Goretzka spielen lassen? Und wen sollte Löw rechts vorne spielen lassen, falls er zu dem Schluss käme, dass es jetzt langsam mal reicht mit diesem Müller?

Jogi Löw hat eine Menge unterschätzt vor und bei der WM, aber er ist halt leider auch der Bundestrainer und kein Guru wie Olaf Thon oder Lothar Matthäus oder Christoph Daum. Die können laut und lässig fordern, dass der Neuer aus dem Tor gehört und die Altherrenabwehr mindestens ins Antiquariat, aber sie müssen ja auch keine Alternativmannschaft verantworten. Ein strenger Rundgang durch den deutschen Fußball ergibt nämlich in der Tat, dass Joachim Löw im Moment kaum etwas anderes übrig bleibt, als sich die Frisur zu ruinieren. Er muss sich einen sehr massiven Bauhelm aufsetzen.

Es ist kein Zufall, dass der deutsche Fußball im Moment für keinerlei Preise infrage kommt. Wer sich daranmacht, die Schwachstellen in Löws Kader zu untersuchen, der muss sich erst mal entscheiden, an welcher Ecke er mit der Baubestellen-Begehung beginnt. Ist das Problem vor allem der fehlende Mittelstürmer, braucht es nur jemanden, der Timo Werner unterstützt, und dann wird alles gut?

Ist das Problem die mangelnde Schärfe auf dem Flügel, weil es außer Leroy Sané kaum mehr Abenteurer gibt, die mit riskanten Dribblings auch mal ins Ungewisse aufbrechen? Fehlt es an Stabilität vor der Abwehr, weil Joshua Kimmich noch zu hyperaktiv ist und Toni Kroos das Gegenteil davon? Oder bringen die Not-Außenverteidiger zu viel Unwucht ins Gebilde, weil die hohen Herren im Zentrum sie manchmal nur naserümpfend oder am liebsten überhaupt nicht anspielen?

Wenn man ehrlich ist: Das sind alles sehr berechtigte Fragen. Nur die Gewichtung der Fragezeichen ist am Ende vielleicht noch Geschmackssache.