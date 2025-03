Baumann räumte später zumindest seine Beteiligung am spielentscheidenden Gegentreffer im Bundesliga-Kellerduell vom vergangenen Freitag ein („völliges Scheißtor“), er verzichtete aber darauf, die vorschriftsmäßige Floskel für das Geständnis eines Torwartfehlers zu verwenden. Die Formulierung Der-geht-natürlich-auf-meine-Kappe kam ihm nicht über die Lippen. „Wir hatten da verschiedene Ideen“, verwies Baumann stattdessen auf ein schuldminderndes Missverständnis – von dem Tom Bischof mangels Beteiligung jedoch nichts wissen konnte.

Torhüter haben oft abweichende Ansichten zu ihren Handlungen, verglichen mit gemeinen Fußballern. Sie sind einsame Experten ihres Fachs. Für Oliver Baumann gilt zudem die Besonderheit, dass er zwar schon 34 Jahre alt ist und weit mehr als 500 Spiele im Profifußball bewältigt hat. Doch im Umgang mit den eigenen Fehlern ist er nicht geübt. Es kommt einfach zu selten vor, dass er welche macht.

Oliver Baumann hat selten „Ausreißer nach unten“ – auch das ist eine besondere Torhüterqualität

Das hat sich selbstverständlich auch im Kollegenkreis herumgesprochen. Obwohl er doch schon „seit gefühlt 20 Jahren“ im Geschäft sei, kämen „Ausreißer nach unten“ bei Baumann nur ganz selten vor, hob am Dienstag nach dem Training der deutschen Nationalmannschaft ein Mitspieler hervor. Und die Lobrede hatte er damit noch nicht beendet: „Wie stabil Olli seine Leistung bringt, finde ich beeindruckend“, fügte der Mitspieler hinzu. Das Kompliment fände Baumann sicher nur halb so schön, wenn es von einem Laien aus der Feldspielerschar gekommen wäre. Es stammte jedoch von Stefan Ortega, 32, der als Torhüter von Manchester City nicht nur vom selben Fach ist, sondern auch ein Konkurrent um den Platz im deutschen Tor, ein besonders fairer Konkurrent obendrein.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat angekündigt, dass er vor dem ersten Treffen mit Italien im Viertelfinale der Nations League – am Donnerstagabend (20.45 Uhr) in Mailand – die Festlegung treffen werde, wer bis zur Rückkehr des verletzten Marc-André ter Stegen, 32, Deutschlands Nummer eins sein soll. Stand Dienstagnachmittag hatte Nagelsmann aber weder dem Publikum noch den Beteiligten verraten, wen er und sein Ressortleiter Torhüter, Andreas Kronenberg, ausersehen haben.

Er stünde gern bereit, sagte Ortega, „sonst wäre ich ja nicht hier“. Der aus England angereiste City-Keeper ist offenkundig der Außenseiter im Auswahlverfahren. Im November erhielt Ortega zum ersten Mal die Berufung zum Nationalteam, kam aber beim 7:0 gegen Bosnien und beim 1:1 gegen Ungarn nicht zum Einsatz. Zum Einspielen mit den Vorderleuten ist keine Zeit, bis zum Match im Giuseppe-Meazza-Stadion gibt es lediglich zwei Trainingseinheiten.

Ortega, vom DFB zum Pressetermin am Rande des Trainingsplatzes in Dortmund beordert, lobte nicht nur den stets stabilen Baumann, sondern auch Alexander Nübel, den dritten Mann in der Runde: „Ein spannender Torwart, der in Stuttgart eine gute Entwicklung genommen hat.“ Sich selbst ordnet er irgendwo dazwischen ein: „Wir sind alle gute, moderne Torhüter“, findet Ortega.

Eine gewisse Vorliebe für Baumann hatte Bundestrainer Nagelsmann bereits im Herbst erkennen lassen

Dennoch wäre es erstaunlich, wenn am Donnerstagabend nicht der hoch erfahrene Baumann beginnen würde. Eine gewisse Vorliebe hatte Nagelsmann, der einst Baumanns Trainer in Hoffenheim war, bereits im Herbst erkennen lassen. Der siegreiche Kandidat dürfte jedenfalls versucht sein, neue Visitenkarten drucken zu lassen, auf denen er den Titel „Stammtorwart der Nationalmannschaft“ vermerkt. Weit mehr als ein Aushilfseinsatz steht in Aussicht: Nach den Italien-Spielen gibt es im Juni zwei weitere interessante Termine, entweder in der Endrunde der Nations League inklusive möglicher Pokalgewinnerehren – oder in der Qualifikation für die WM 2026. Ter Stegen ist zwar beim FC Barcelona wieder im Aufbautraining, nach seinem im Sommer erlittenen Patellasehnenriss. Vor September wird er aber sicher nicht zurückkehren.

Die Perspektive im Torwartland Deutschland hat aus England auch Stefan Ortega im Blick, die skeptischen Einschätzungen, dass auf die Jahrzehnte währende Ära Manuel Neuer eine Epoche der Unsicherheit folgen könnte, teilt er nicht. Er sieht genügend Torhüternachschub in Deutschland und nennt außer dem Freiburger Noah Atubolu und dem Neu-Münchner Jonas Urbig auch noch den Herthaner Tjark Ernst. Und auch für ihn selbst könnte sich ab dem Sommer die Gelegenheit ergeben, wieder regelmäßig vor dem heimischen Publikum und dem heimischen Bundestrainer aufzutreten. Sein Vertrag mit Manchester City endet erst 2026, aber sein dortiger Status als Torwart 1 B hinter dem Brasilianer Ederson, 31, könnte ihn dazu animieren, ein Tor zu beziehen, in dem er den Status 1 A innehat.

Bayer Leverkusen etwa ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Lukas Hradecky. Alles sei „denkbar“, sagt Ortega: „Was im Sommer passiert? Gute Frage – ich kann sie selbst nicht beantworten.“