15. Oktober 2018, 09:09 Uhr DFB-Elf in der Nations League Deutschland sucht das Tor

Die Offensivprobleme der deutschen Nationalelf sind nach dem 0:3 in den Niederlanden zu einer kleinen Krise geworden.

Die deutschen Angreifer treffen das Tor nicht mehr, das belegen Zahlen.

Thomas Müller steckt in einem rätselhaften Formloch, Timo Werner scheint noch zu jung zu sein für all die Verantwortung.

Von Christof Kneer

Es dauerte nur ein paar Minuten, bis Mark Uth seine Nominierung für die Startelf bestätigte. Er bekam den Ball in den Lauf gespielt, drehte sich und schoss ohne zu zögern. Aber das allein war es noch nicht, was ihn fürs DFB-Team qualifizierte. Mit so einer klassischen Stürmeraktion hätte Mark Uth sich ja für jedes Team der Welt empfehlen können, solche kurz entschlossenen Stürmer werden überall gebraucht. Wer aber speziell für Deutschland stürmen will, der muss schon noch mal eine andere Qualität mitbringen: Als DFB-Angreifer sollte man zusätzlich und unbedingt die Kunst beherrschen, am Ende auf gar keinen Fall ins Tor zu treffen.

Mark Uths Schuss war übrigens kein Problem für den Torwart.

"Chancenverwertung" ist nun wirklich kein schönes Wort, aber es hilft ja nichts: Es ist und bleibt der Begriff, auf den jede deutsche Fußballdebatte so zielsicher zusteuert wie früher mal die deutschen Mittelstürmer aufs gegnerische Tor. Nicht immer nützt es dem modernen Fußball, wenn man ihn mit Daten überfrachtet, aber manchmal helfen ein paar kleine Zahlen, um das Große besser zu verstehen. Bei der grandios vermurksten WM in Russland haben die Deutschen ja immerhin eine Disziplin für sich entschieden, sie haben von allen teilnehmenden Teams die meisten Torschüsse in der Vorrunde abgegeben: 67 Versuche wurden von einer unabhängigen Jury notiert, 20 davon kamen immerhin aufs Tor; ins Tor gingen aber nur zwei (während die Belgier aus 20 Schüssen aufs Tor neun Treffer machten).

Und nun eben, nach der WM, diese Nations League: In zwei Partien setzten Jogi Löws Deutsche lobenswerte 39 Torschüsse ab, ins Tor ging keiner - weder gegen Frankreich (0:0) noch beim 0:3 in den Niederlanden. "Wir haben wahnsinnig viele Torabschlüsse, aber wir schaffen es nicht, den Ball im Tor unterzubringen", sagte Löw in Amsterdam. Es ist inzwischen sein Standardsatz.

Deutschland sucht ein Tor, das Land der Stürmer sucht Stürmer: So schaut's aus.

Thomas Müllers Rätselhaftigkeit ist eines der größten Probleme dieser Mannschaft

Dabei hatte es eine Weile so gewirkt, als müsste Löw maximal einen halben Turnierzyklus ohne Stürmer überstehen, es drohte nur ein kurzes Interregnum zwischen der Abdankung des alten Königs Miroslav Klose (bis 2014) und der Übernahme der Regierungsgeschäfte durch den neuen, Timo Werner (ab 2016/17).

In diese Zeit fiel die EM in Frankreich, bei der die DFB-Elf tatsächlich unter akuter Angriffsschwäche litt; zwar hatte Mario Gomez zu einer beachtlichen Spätform gefunden, aber als er sich im Turnier verletzte, blieb seine Planstelle im Strafraum unbesetzt. Mario Götze war nie ein richtiger Stürmer und wird auch keiner mehr werden, aber immerhin konnte sich Löw damals mit dem Gedanken trösten: Dieser unwiderstehliche Werner würde jetzt bald so weit sein.

Inzwischen ist Werner so weit, und an ihm liegt es auch nicht, dass Löws Elf zurzeit immer am falschen Ende die Null hält. Werner ist kein klassischer Neuner mehr wie seine urgermanischen Vorfahren, aber er besitzt durchaus noch ihren Instinkt und dank seines irren Tempos auch einen gewissen Sinn fürs Brachiale. Werner kommt auch mal an einer Abwehr vorbei oder durch eine Abwehr durch, die das gar nicht will - aber mit jedem neuen Länderspiel verfestigt sich die Erkenntnis, dass es zu viel verlangt ist, von einem 22-jährigen Sprinter die Rettung der Welt zu erwarten. Timo Werner braucht Hilfe - von einem Bundestrainer, der ihn taktisch in den richtigen Zusammenhang bringt; aber auch von Offensivkollegen, mit denen er sich die Last des Toreschießens teilen kann.

Denn das ist halt schon ein Problem: dass die Tore, die Werner nicht schießt, im Moment auch kein anderer schießt.