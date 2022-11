Rekordquote bei der Fußball-WM in Katar: Das ZDF verzeichnete am Sonntag mit 17,05 Millionen Zuschauern beim 1:1 zwischen Deutschland und Spanien eine Rekordquote im Verlauf des Turniers. Der Marktanteil betrug 49,3 Prozent. Das erste deutsche WM-Vorrundenspiel gegen Japan (1:2) hatten in der ARD gerade einmal 9,23 Millionen Zuschauer in der Live-Übertragung verfolgt (MA: 59,7 Prozent). Insgesamt liegen die Zuschauerzahlen deutlich unter denen vergangener Turniere. Die bislang höchste Quote bei Spielen ohne deutsche Beteiligung hatte das Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador mit 6,21 Millionen Zusehern erzielt.