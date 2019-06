8. Juni 2019, 22:34 Uhr EM-Qualifikation gegen Weißrussland DFB-Elf spaziert zum Sieg

Die DFB-Elf hat keine Probleme beim EM-Qualifikations-Spiel gegen Weißrussland.

Leroy Sané und Marco Reus treffen beim 2:0-Erfolg.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in Abwesenheit von Bundestrainer Joachim Löw auch ihr zweites Qualifikationsspiel für die EM 2020 gewonnen. Unter Anleitung des Assistenten Marcus Sorg bezwang die DFB-Elf am Samstag Weißrussland in Borissow mit 2:0 (1:0).

Zum Auftakt hatte die deutsche Mannschaft in der Gruppe C ihren vermeintlich härtesten Gegner Niederlande in Amsterdam 3:2 besiegt. Die besten beiden Teams der Fünfergruppe lösen direkt das EM-Ticket.

Leroy Sane (12.) und Marco Reus (62.) trafen für Deutschland in der Arena von Borissow. Löw kann wegen einer Arterienquetschung auch am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Mainz gegen Estland nicht auf der Bank sitzen.