Joshua Kimmich wird als Kapitän der Nationalmannschaft beim ersten Länderspiel des Jahres an diesem Samstag (20.45 Uhr) gegen Peru eine schwarz-rot-goldene Binde tragen. Bis zur Heim-EM im Sommer 2024 werde der Spielführer der DFB-Elf eine Kapitänsbinde in den Nationalfarben tragen, bestätigte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch beim Training der Nationalmannschaft in Frankfurt. Damit beendet der Verband jene Diskussion, die durch den Streit mit der Fifa um die "One Love"-Binde bei der WM in Katar eskaliert war.