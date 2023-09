Von Carsten Scheele, Wolfsburg

Das freundliche Wolfsburger Fußballpublikum ist außerordentlicher Unmutsbekundungen normalerweise unverdächtig, doch in den letzten Minuten dieses Länderspiels schwoll so etwas wie eine Woge der Entrüstung an. Japan schoss zwei Tore, das späte 1:3 und 1:4 in der Nachspielzeit, und schlenderte dabei derart ungestört durch die deutsche Defensive, dass es beim Zusehen weh tat.