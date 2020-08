Von Ulrich Hartmann

Trophäen sind bislang rar in der Karriere des Fußballprofis Florian Neuhaus. Umso schöner fiel die feierliche Übergabe eines großen hölzernen Spielbretts aus, das der 23-Jährige kürzlich in der "Spielkiste" in Kaufering geschenkt bekam, einem Geschäft in seiner Heimatstadt, in dem er als Kind Spielzeug und Paninibildchen gekauft hat. Mit einer Viertel Million Euro hat Neuhaus im April Kaufering und dessen Handel im Kampf gegen die Corona-Einbußen unterstützt, auch mit dem Hinweis, so ein Laden wie die "Spielkiste" dürfe deswegen nicht zumachen müssen.

Im Juni hat er von diesem Geschäft zum Dank ein Taktik-Spiel geschenkt bekommen, auf dessen Holzfläche die Wappen jener vier Vereine aufgeklebt sind, für die Neuhaus bislang gespielt hat: VfL Kaufering, 1860 München, Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach. Die aus dieser Aufzählung erkennbare Karriere kulminierte soeben in seiner ersten Berufung in die A-Nationalmannschaft. Am 3. September in Stuttgart gegen Spanien sowie am 6. September in Basel gegen die Schweiz könnte der Mittelfeldspieler sein Debüt im Team von Joachim Löw feiern. "Ein Spiel gegen die Schweiz mit meinen ganzen Gladbacher Kollegen würde mich besonders freuen", sagt er. In Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo stehen vier Schweizer Nationalspieler bei der Borussia unter Vertrag.

Dass Trophäen bislang rar sind in Neuhaus' Karriere, ist kein Makel. Natürlich wäre er 2016 mit der A-Jugend von 1860 München gern deutscher Meister geworden, zumal er im Halbfinal-Hinspiel bei Borussia Dortmund mit einem 50-Meter-Distanzschuss den 2:1-Siegtreffer erzielt hatte und dafür in der ARD mit dem "Tor des Monats" belohnt worden war. Doch für seinen überschwänglichen Jubel erhielt er Gelb-Rot, war im Rückspiel gesperrt und sah seine Sechziger verlieren und ausscheiden.

Natürlich hätte er mit der deutschen U21-Nationalmannschaft 2019 auch gern das Endspiel bei der Europameisterschaft in Italien gewonnen, aber die Spanier waren einen Tick besser und siegten 2:1. Dem Werdegang des talentierten Oberbayern haben diese beiden schmerzlichen Niederlagen aber nicht geschadet, vielleicht haben sie ihn sogar stärker gemacht.

Ihm fehlen auf seiner Position manchmal die Muskeln eines Leon Goretzka

2017 wechselte er vom damaligen Zweitligisten 1860 München als frischer Gladbach-Erwerb auf Leihbasis zum Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und stieg 2018 unter dem Trainer Friedhelm Funkel in die Bundesliga auf. Als Zweitligameister durfte Neuhaus hier sogar eine silberne Schale in die Höhe strecken. 2018 wechselte er dann aber auch schon nach Mönchengladbach, wo er das erste Jahr unter dem Trainer Dieter Hecking und das zweite unter Marco Rose spielte. Als Vierter qualifizierte sich Gladbach kürzlich für die Champions League. Neuhaus wird vom Herbst an also auch im wichtigsten Klubwettbewerb dabei sein.

Der Wahl- Düsseldorfer ist im Mittelfeld - mal weiter vorne, mal weiter hinten - ein eleganter Spieler, dem allerdings die Muskeln fehlen, wie sie etwa ein Spieler wie Leon Goretzka vom FC Bayern in den vergangenen Monaten aufgebaut hat. Deshalb wirkt Neuhaus, der einfallsreiche Passgeber, im Gedränge bisweilen ein bisschen fragil. In das aggressive Pressing und schnelle Offensivspiel des Trainers Marco Rose aber passt er hervorragend.

In den 13 letzten Bundesligaspielen der vergangenen Saison stand er jedes Mal in der Startelf und spielte auch durch. Sein 3:1-Lupfer im Januar gegen Mainz aus 40 Metern Distanz war sein zweiter Treffer, der ihm den Titel "Tor des Monats" einbrachte. Sein 1:0-Treffer im Juni gegen Union Berlin war das 3000. Bundesliga-Tor in der Geschichte Borussia Mönchengladbachs. Der vom früheren FC-Bayern-Sportdirektor Christian Nerlinger beratene Neuhaus verlängerte seinen Vertrag bei der Borussia soeben bis 2024.

Und so träumt er durchaus von Trophäen, sogar von großen, also, eigentlich sogar von den ganz, ganz großen: "Klar ist es ein Traum, deutscher Meister zu werden", sagte er in einem Fernseh-Interview und schob entwaffnend lächelnd hinterher: "Und wenn man von ganz großen Zielen spricht, würde ich auch gern mal die Champions League gewinnen - und wenn wir dann sowieso schon bei den ganz, ganz großen Träumen sind, dann würde ich eigentlich auch gerne den WM-Pokal gewinnen." Auf den Oberbayern wird 2022 in Katar, 2026 vielleicht in den USA und 2030 wo auch immer also zu achten sein.