Der Auftrag von Joachim Löw an seinen XXL-Kader vor dem komplizierten Länderspiel-Dreierpack ist deutlich formuliert: "Wir müssen uns so präsentieren, dass die Zuschauer auch wieder Lust auf die Nationalmannschaft haben", sagte der Bundestrainer vor dem Treffen am Montag in Köln, bei dem von seinem Riesenaufgebot erst mal nur ein Teil erwartet wird. Nach der langen Corona-Pause und den beiden unbefriedigenden Unentschieden zum Re-Start gegen Spanien und die Schweiz soll nun eine Stimmunswende her: "Mit ein bisschen Abstand habe ich mich wahnsinnig geärgert", gestand Löw mit Rückblick auf die beiden 1:1-Partien: "Wir haben leichtfertig Torchancen vergeben und zwei Siege liegen lassen."

Die Umstände allerdings lassen erahnen, dass auch an diesem Mittwoch in Köln im Testspiel gegen die Türkei sowie in den Nations-League-Spielen am Samstag in der Ukraine und drei Tage später (wieder in Köln) gegen die Schweiz Glanzvorstellungen schwierig werden. Die Pandemie spitzt sich wieder zu und hat auch den Fußball erfasst. Die Klubs geben ihre Spieler nur mit Bedenken frei, vor allem für die Reise ins Risikogebiet Kiew, obwohl der DFB Löws Team erneut in eine Hygiene-Blase steckt, quasi ohne Kontakte zur Außenwelt.

Sportlich fordert Löw: "Wir müssen wieder gierig, hungrig, konsequenter und kaltblütiger werden." Ob das Publikum dem traut und in Köln die vom DFB angestrebten 9200 Fans überhaupt ins Stadion dürfen, ist noch unklar. "Wir haben noch keine Zeichen", hieß es am Sonntag. Dennoch verkündete der Verband am Sonntag eine Freikarten-Aktion. Der DFB wolle "DANKE sagen. Allen, die sich in der Corona-Pandemie für andere eingesetzt und nicht nur an sich gedacht haben. Und er möchte Freude schenken. Mit einem Besuch im Stadion", hieß es in einer Pressemitteilung. Um Gratiskarten können sich alle Fans unter den bekannten Vorbehalten ab Montag, 12 Uhr, im DFB-Ticketshop online bewerben.

Seine sportlichen Vorgaben gelten "besonders für die beiden Spiele in der Nations League", machte Löw deutlich. Im Test gegen die Türkei verzichtet er nochmals auf fünf hoch belastete Spieler des FC Bayern und auf zwei von RB Leipzig. Auch der muskulär angeschlagene Toni Kroos (Real Madrid) soll erst verspätet zum Team stoßen. Gar nicht dabei ist der Schalker Suat Serdar, der beim 0:4 in Leipzig mit einer Oberschenkelblessur ausschied. Weil Löw niemanden nachnominiert, umfasst sein Gesamtkader nun 28 Spieler.