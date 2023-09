Von Philipp Selldorf, Berlin

An dem einen oder anderen magischen Moment im Festsaal hat es nicht gefehlt, als die Fußball-Bundesliga am Mittwochabend im Tempodrom in Berlin ihren 60. Geburtstag beging. Dass sich nach dem Dessert für den nun endlich beginnenden Partyteil des Abends eine strahlend weiß lackierte Cocktailbar von der Decke senkte, während aus einem anderen unergründlichen Nichts auf der Bühne eine Kapelle zum Vorschein kam, das ergab einen Spezialeffekt, den die angeblich so viel glamourösere englische Konkurrenz bei ihrer nächsten Jubiläumsfestivität erst mal überbieten muss - abgesehen davon, dass es den Markenbegriff Premier League erst seit 31 Jahren gibt.