Kommentar von Martin Schneider

Der Deutsche Fußball-Bund verschickte am Sonntag die Meldung zur Trennung von Hansi Flick um 16.25 Uhr, und normalerweise ist die exakte Uhrzeit solch einer Mitteilung nebensächlich. In dem Fall ploppte sie nun aber mitten in die Schlussphase des Endspiels um die Basketball-Weltmeisterschaft hinein, die kurz darauf erstmals an die deutschen Basketballer ging. Man muss den DFB-Verantwortlichen wirklich keine böse Absicht unterstellen - es wurde entschieden und dann vermutlich ohne Hintergedanke schnell vermeldet -, aber der Zeitpunkt wurde weithin als wenigstens unsensibel wahrgenommen. Tenor: Können die sich nicht einmal in einem solchen Moment zurückhalten?